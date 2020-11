"Los yemeníes no 'pasan hambre', se les está matando de hambre", denuncia la ONU | Newsweek México

El coordinador humanitario de la ONU, Mark Lowcock, ha dado este miércoles la voz de alarma sobre la grave situación que atraviesa Yemen, escenario de un conflicto desde hace más de cuatro años, y en particular de la inminencia de una hambruna en el país a menos que la comunidad internacional actúe para evitarlo.

“Los yemeníes no ‘pasan hambre’, se les está matando de hambre”, ha recalcado el secretario general adjunto de la ONU en su intervención ante el Consejo de Seguridad, asegurando que hay una “riesgo creciente” de hambruna en el país, donde en algunas zonas uno de cada cuatro niños está ya gravemente desnutrido.

“Palabras como ‘gravemente desnutridos’, ‘inseguridad alimentaria’ y ‘exceso de mortalidad’ son términos técnicos, neutrales y desapasionados que ocultan los horrores que la hambruna inflige en el cuerpo y en la mente”, ha subrayado Lowcock, que ha aprovechado para explicar detalladamente dichas consecuencias.

Yemenis are not “going hungry”.

They are being starved.

All of us – parties to the conflict, Security Council members, donors, humanitarian organizations and others – should do everything we can to stop this. Time is running out.https://t.co/q1W2IVCLkl

— Mark Lowcock (@UNReliefChief) November 11, 2020