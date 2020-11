"Salió caro curarme del Covid, pero la vida sigue" | Newsweek México

Testimonio de vida después del vivir con el Coronavirus. Luis Alberto revela que “afortunadamente no tuve el problema como la mayoría los tuvo, que afectan los pulmones, sin embargo tuve los síntomas como dolor de cabeza, de riñones, fuertes temperaturas, sin embargo lo que más miedo me dio fue llegar al hospital y que me intubaran”.

Narró que en cuanto se enteró de la enfermedad se aisló, “tuve miedo de contagiar a mi familia, es difícil vivir con este virus y el miedo latente de que se complicará y las cosas se complicarán”.

Agregó Luis Alberto que los estudios son bastante costoso, desde los estudios de prueba de PCR que tiene un costo de 3 mil pesos, posteriormente una tomografía para checar los pulmones otros 6 mil pesos, examen de tórax y estudios de sangre.

“Aproximadamente gasté 20 mil pesos en puros estudios aparte los medicamentos del tratamiento, la sorpresa que me lleve fue el comprar los medicamentos cuando subió al 300 por ciento, afortunadamente tenía ahorros”.

Para Luis Alberto duele más que la gente o compañeros se alejaban de él al saber que tuvo Covid 19, es incómodo trabajar así, pero también tengo que ser fuerte…la vida continúa.

