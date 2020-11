Panaderos confían que esta temporada elevará sus ventas 10 % | Newsweek México

50 second read

Panaderos podrían estar cerrando positivamente el año, esto debido a que las bajas temperaturas hacen que su producto se consuma más, por lo que podrían incrementar sus ventas hasta en un 10 por ciento, así lo informó el presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan en Puebla (Unipan), Juan Pérez Martínez.

Descartó que el pan tenga un incremento en su costo, ya que por la crisis que se vive, por lo que se mantendrá en su precio de 2.50 pesos el pan de sal y 5 pesos el de dulce.

Señaló que las panaderías afiliadas a esta organización no pronostican un incremento en los precios de sus productos, porque las materias primas básicas de su elaboración no se han encarecido, por lo tanto, no es necesario aumentar su costo.

Con información de Diario Puntual