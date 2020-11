Inicia obra hidrosanitaria en Col. El Llano en Jesús María | Newsweek México

El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López encabezó este lunes el arranque de la rehabilitación de la red de drenaje sanitario, sistema de agua potable y drenaje pluvial en la calle Adolfo López Mateos, de la colonia El Llano.

“Esta obra es una petición más que atendemos del Miércoles Ciudadano Virtual, los resultados son posibles gracias a su confianza. Este día iniciamos los trabajos de este proyecto que tendrá una inversión de 3 millones 15 mil pesos para beneficio de 144 personas de esta zona”, informó el presidente municipal.

El alcalde explicó a los vecinos que a esta obra se le dio prioridad entre otras peticiones, debido a que la red es insuficiente para desahogar el agua pluvial y residual, lo cual ha causado problemas en las viviendas de los ciudadanos, atentando contra su patrimonio.

“Yo sé que también padecen inconvenientes quienes viven en medio de la terracería, sin embargo eso no se compara con tener aguas negras dentro de nuestro hogar, por eso quiero que entiendan la forma en como hemos estado asignando este tipo de obras, sin embargo eso no quiere decir que no vamos a atender sus peticiones, al contrario seguiremos buscando las formas para darles un sí cada vez que se acercan a nosotros”.

Para ello, recordó la importancia de participar con el gobierno municipal mediante el pago de sus servicios, como una forma de seguir solventando y abarcando más espacios para la mejora del entorno con más obras de beneficio social. Al alcalde lo acompañaron algunos regidores e integrantes del gabinete municipal.