Despliegan a la Guardia Nacional en todo Estados Unidos en caso de disturbios postelectorales | Newsweek México

Mientras la contienda por la Casa Blanca se acerca a su recta final, han surgido imágenes del despliegue de la Guardia Nacional en todo Estados Unidos. Siendo ostensiblemente una medida precautoria, los soldados se despliegan bajo las órdenes de los gobernadores estatales para apoyar en los incidentes que puedan ocurrir en el día de la elección, por ejemplo, al desempeñarse como trabajadores electorales en ropa de civil, apoyar a los servicios médicos y brindar asistencia experta en ciberseguridad.

Con el telón de fondo de un verano volátil de protestas civiles, el espectro del movimiento antifa, el surgimiento de grupos paramilitares, los frecuentes choques entre partidarios de Donald Trump y Joe Biden, y hasta planes para secuestrar a gobernadores, la Guardia Nacional también podría ayudar a la policía estatal y local a hacer frente a cualesquier disturbios postelectorales.

Es probable que los residentes de Filadelfia ya estén familiarizados con ver a la Guardia en sus calles, pues ésta fue desplegada para apoyar a la policía cuando en la ciudad hubo varias noches consecutivas de descontento civil después del asesinato a tiros de Walter Wallace Jr por parte de la policía.

Este lunes, el gobernador de Massachusetts Charlie Baker emitió la orden de desplegar a 1,000 efectivos de la Guardia Nacional.

“El objetivo es, básicamente, apoyar a las comunidades locales”, dijo Baker en una conferencia de prensa. “Escuchamos a varios de nuestros colegas del gobierno local que nos pidieron que la Guardia estuviera disponible, en caso de ser necesario, a finales de la semana”.

La semana pasada, Newsweek informó que la Guardia Nacional de Wisconsin ayudaría a los funcionarios electorales estatales el día de la elección, tras el anuncio de la oficina del gobernador de Wisconsin Tony Evers.

En un comunicado de prensa enviado el jueves pasado a Newsweek, la oficina de Evers señaló que aproximadamente 400 miembros de la Guardia Nacional de ese estado colaborarían como trabajadores electorales. Wisconsin ha sufrido una escasez de trabajadores electorales, muchos de los cuales son adultos mayores, debido a la pandemia de COVID-19.

“En un momento en que Wisconsin enfrenta una crisis urgente con más de 200,000 casos positivos de COVID-19 en todo el estado”, dijo Evers, “se requerirá la ayuda de la Guardia Nacional para garantizar que el día de la elección transcurra sin problemas y que los votantes y funcionarios electorales obtengan la ayuda que necesitan”.

También se espera que los miembros de la Guardia Nacional en Kentucky se desplieguen en las casillas para apoyar a los funcionarios electorales.

En caso de que se produzcan disturbios civiles, se espera que la Guardia Nacional de Alabama proporcione unidades a la región oriental de Estados Unidos. En una declaración publicada por Military Times, la Guardia Nacional de Alabama señaló que los miembros elegidos para esa tarea “trabajarán en cooperación con los organismos locales de aplicación de la ley desempeñando una función de apoyo”.

En Texas, se anunció que se esperaba enviar efectivos de la Guardia Nacional a Austin, Dallas, Fort Worth, Houston y San Antonio antes del día de la elección.

En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, el gobernador de Texas Greg Abbott señaló que la Guardia Nacional de Texas se desplegaría “en caso de que ocurran protestas después de concluir las elecciones, de manera que el personal idóneo esté preparado para garantizar que puedan hacer frente a cualquier protesta que pueda derivar en disturbios”.

Abbott declinó revelar el número de efectivos que se enviarían a todo el estado.

En Twitter se han publicado fotografías y videos de la Guardia Nacional trasladándose a sus posiciones.

Un usuario publicó una foto de efectivos en Filadelfia y dijo: “Este año he hecho muchas cosas que nunca se me habían ocurrido ni en mis sueños más alocados. Preparar mi equipaje de emergencia para la próxima semana es el primer elemento de esa lista. Ver a la Guardia Nacional protegiendo con rifles de asalto un Walmart que ya había sido saqueado también está en esa lista”.

