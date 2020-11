Máquinas descompuestas y funcionarios ausentes: reportan los primeros incidentes en elección | Newsweek México

Distintos incidentes en las en las casillas electorales, como problemas técnicos con las máquinas de votación y funcionarios ausentes, entre ellos, varios jueces principales de distrito, se han presentado en todo Estados Unidos el día de la elección.

El usuario de [email protected], que escribe desde el Bronx en Nueva York, indicó que en una casilla electoral no tenían escáneres que funcionaran. “Decepcionado con la casilla electoral de CS 150 en Fox Street. Tras esperar en la fila desde las 5:30 AM y llenar boletas después de que abrieron más tarde de lo debido, se nos informó que los escáneres no funcionaban. Muy desorganizado”.

Disappointed with election site at CS 150 on Fox Street. After waiting in line since 5:30 AM and filling our ballots after they opened up tardy, we were informed that the scanners were not working. Very disorganized.#Election2020 #Bronx #politics — Jeff Cortez (@PJeffC) November 3, 2020

En Florida, Josh Navarro, reportero de News8, informó que una casilla electoral de Grace Church en Rochester tenía problemas técnicos con las máquinas de votación. “Un inspector electoral en el sitio me dijo fuera de cámara que habían tratado de arreglarla desde hacía dos horas. No se sabía exactamente en qué momento volvería a estar en línea”.

The polling location at Grace Church of Blossom road in Rochester is having technical issues with the voting machines. An elections inspector on scene told me off-camera it has been two hours they are trying to troubleshoot it. No ETA when it’ll be back online. #ElectionDay pic.twitter.com/wia6cHImCi — JOSH NAVARRO (@JoshNavarroTV) November 3, 2020

Lee más: Cómo los resultados de la elección en EU pueden afectar al dólar

El presentador de noticias Dave Greber informó que había largas filas en Buffalo, Condado de Erie, Nueva York. Informó que: “Había problemas aquí con los cables de alimentación cuando las casillas abrieron a las 6 am. Se ha resuelto el problema, y los 314 distritos de @ErieCountyNY están abiertos y en funcionamiento”.

En otro lugar de Nueva York, esta vez Pleasantville, se presentaron problemas técnicos relacionados con los iPads. Examiner Media informó: “Un votante de Pleasantville afirma que, debido a problemas técnicos en la casilla de la Iglesia Luterana relacionados con los iPads, los votantes no han podido sufragar y se les ha pedido que vuelvan más tarde”.

En Charlotte, Carolina del Norte, un usuario de Twitter escribió que no había ningún juez principal de distrito en un sitio del condado de Mecklenberg. “No hay ningún juez principal en el Distrito 67 (Landsdowne Elem) en Charlotte, y las personas no pueden votar. ¡@MeckCounty, por favor arréglenlo!”.

En una respuesta enviada más tarde se confirmó que el problema estaba resuelto y que las personas podían seguir votando.

Entérate: Trump pide resultados este martes, pero ¿por qué los votos anticipados retrasan el conteo?

Un votante con el nombre de Twitter de @GabeCaruso tuiteó a ABC7 que en una casilla de East Harlem no se había permitido que las personas entraran a votar. En su cuenta de Twitter, el usuario escribió: “@ABC7NY, hemos estado formados desde las 5:45 aquí en East Harlem. Las casillas abrieron a las 6:00; son las 6:18 y a nadie se le ha permitido entrar a votar. #VoterSuppression (#supresiondelvoto)”. La casilla se encuentra en 115th y 3rd Avenue.

En Georgia, a algunos votantes se les dijo que ya habían votado. El usuario de Twitter @austingrantt escribió: En la Primera Iglesia Presbiteriana de Griffin, GA en 1349 Macon Rd ya hay problemas electorales. El sistema de votación les dice a las personas que ya votaron @WSBTVNewsdesk @GeorgiaDemocrat @fairfightaction @cbs46 @11AliveNews”.

En otra parte de Georgia se presentaron problemas con los escáneres. Zach Logan, reportero de Daybreak, escribió: “Varios votantes en la YMCA de Tybee afirman que hay un problema con el escáner y que no pueden escanear sus boletas en este momento. Los electores dicen que están colocando sus boletas en una caja cerrada con llave para que se escaneen más tarde. Otros votantes dicen que esperarán y volverán después”.

La reportera Iyani Lenice de CBS46 escribió que las máquinas de votación también tenían problemas en el Condado de Spalding, Georgia, debido a una falla en el sistema. “Los funcionarios electorales afirman que se enviarán boletas provisionales a los 18 distritos para permitir que los votantes sufraguen en boletas de papel”.

Según informes, en un condado completo de Missouri, las estaciones de voto no tenían electricidad. Los usuarios de Twitter @j_maskrod y @jphall79 dijeron que las estaciones de voto del condado de Christian estaban fuera de servicio y que las personas trataban de resolver el problema.

En Virginia, el reportero Drew Wilder dijo: “Los votantes informan problemas en las máquinas de votación en muchos lugares del Condado de Prince William . Los funcionarios electorales confirman que hay problemas en Battlefield HS, Reagan MS, y Tyler ES, donde las máquinas no leen las boletas. El funcionario electoral no está seguro de lo que provoca el problema pero afirma que… Podría ser que las boletas se mantuvieron en un espacio frío durante la noche y que la máquina no puede leerlas debido a eso. Afirma que están trabajando en ello y que todos esos votos serán contados”.

El coronavirus también ha provocado un estrés adicional a los votantes. El fotorreportero Robert Cohen compartió varias fotos de votantes que dieron positivo a la prueba de COVID-19 y que enviaron sus boletas en St. Louis. Escribió: “Fotos: votantes que dieron positivo al #COVID19 votan desde sus autos en St. Louis en la víspera de la elección. Muy, muy al estilo de 2020”.

En Pennsylvania, otro votante tuiteó en ABC una foto de un cuarto atiborrado en una estación de voto. “@ABC aquí una foto de nuestro sitio de votación en PA, nada de sana distancia, lo que añade estrés a un día de por sí estresante”.

En El Paso, Texas, la reportera Rene Kladzyk compartió un video de un sitio de votación sin instalaciones para votar desde el auto. “Todavía no hay instalaciones exprés para votar desde el auto en el Coliseo del Condado de El Paso, están teniendo problemas con la máquina de votación y se pide a los votantes que pasen al interior”.

Si experimentas algún problema al ir a votar, puedes contactar al área de Protección Electoral al teléfono 866-OUR-VOTE (866-687-8683) donde resolverán tus preguntas/problemas relacionados con la votación.

—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek