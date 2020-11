Congreso de Puebla pospone discusión del aborto | Newsweek México

Será la próxima semana cuando en comisiones Unidas de Salud y Procuración de Justicia se inicie el estudio sobre la iniciativa de decreto que estaría permitiendo la interrupción legal del embarazo en el estado de Puebla.

Portando un pañuelo verde, que simboliza el derecho al aborto, y con la frase “aborto si, aborto no, eso lo decido yo”, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, formalizó la presentación de la iniciativa de decreto para la Ley Estatal de Salud, en materia de Derechos Humanos de las mujeres.

Entre los artículos que se pretenden reformar están, el 4, 63, 64, 65, de los cuales, en estos dos últimos se adiciona el título tercero, en el capítulo VIII denominado, “interrupción legal del embarazo”.

Mientras que en el artículo 70 Bis se plantea una modificación para que las instituciones públicas de salud del Estado procedan a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad cuando la mujer interesada así lo solicite, desde la concepción y hasta la décima segunda semana de gestación.

Te puede interesar: Aborto, diputados poblanos abren debate hoy

En su intervención, Estefanía Rodríguez, destacó que su intención es lograr que las mujeres gocen del derecho para interrumpir su embarazo, dejando a tras los perjuicios y discriminación.

“Reconozco la lucha que es de todas las mujeres, no dejaremos de insistir hasta que nosotras podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, no dejaremos de insistir hasta que dejen de morir mujeres en clínicas clandestinas, no dejaremos de estar juntas hasta que sea ley”, reiteró.

En su intervención, la diputada Rocío García Olmedo, reclamó que fue ella la que propuso desde el 10 de julio del 2019 una iniciativa de reforma con la misma finalidad, misma que dijo, actualizó el 8 de junio de este año.

Fue así como solicitó que a esta iniciativa se suma la propuesta hecha por ella a fin de no caer en lo mismo que con los matrimonios igualitarios, donde participó y se le dejó fuera a su trabajo.

En su intervención la diputada panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia solicitó que pide que la iniciativa también sea turnada a la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez.

Atención a embarazos tempranos

Tras reconocer que la ciudad de Puebla se ubica en el primer lugar nacional en casos de embarazos tempranos en niñas que van de entre los 10 y 14 años de edad, diputados iniciarán el estudio de reforma por la que se busca garantizar que las instituciones de salud brinden la atención a las menores de edad en esta condición.

Fue el diputado Arturo de Rosas Cuevas, quien presentó la iniciativa de reforma a la fracción X del artículo 45 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

Con la que busca que las instituciones médicas brinden la atención durante el embarazo y parto a las menores de edad, además de promover la lactancia durante seis meses. Además de complementarla hasta los 2 años.

Fue como en sesión de este jueves la iniciativa fue turnada para su estudio de la propuesta a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

Previo a esto, en la exposición de datos, el congresista refirió los embarazos tempranos se dan más en los niños y niñas que crecen en familias con bajos recursos.

Además de que estos y estas enfrentan diversos problemas, relacionados con la carencia alimentaria, educación y salud, por lo que de acuerdo a diversos informes se ha documentado que 4 de cada 10 niñas y adolescentes menores a los 15 años fueron víctimas de abuso sexual, lo que llevó a que en el 2015 cerca de 10 mil niñas entre 10 y 14 años se convirtieran en madres solteras.

Con información de Diario Puntual