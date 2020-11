Afirma la arquidiócesis de Puebla que el papa no reconoce matrimonios igualitarios | Newsweek México

La Arquidiócesis de Puebla, hace un llamado a fortalecer a la familia, pues de la cohesión familiar depende que la violencia disminuya, la economía crezca y la sociedad se desarrolle.

Reiteró que la Iglesia, es respetuosa de las instituciones y de las autoridades legítimamente establecidas, pero tiene derecho de expresar sus convicciones, una de las cuales es la importancia de la familia para la supervivencia y desarrollo de la sociedad, tal como ha sido concebida de manera constante en los ámbitos antropológico, jurídico, cultural y social.

Te puede interesar: Aprueban en Puebla matrimonio igualitario

Sin embargo, la homologación del vínculo matrimonial con otras formas de convivencia, como ocurre con las uniones de parejas del mismo sexo, llega a constituir una injusticia, porque anula el reconocimiento de las diferencias y la complementariedad antes mencionadas.

Señala que la institución familiar, es la estructura biológica y el sentido común y tiene fundamento en la unión del hombre y la mujer, que se unen para toda la vida, en una relación exclusiva, para acompañarse, procrear y educar a los hijos.

Asimismo, aprovecharon para aclarar que el comentario emitido por el Papa Francisco, en su documental “Francesco”, donde se mal interpretó las palabras sobre las uniones civiles de parejas del mismo sexo, pues a decir de la Arquidiócesis, el Santo Pontífice, en ningún momento homologó las uniones de parejas del mismo sexo con el matrimonio, ni habló de un derecho a casarse, a formar una familia adoptando niños; mucho menos a un matrimonio religioso.

La Iglesia no reconoce las uniones homosexuales. Sin embargo, no rechaza que una ley de “sociedades de convivencia” o de “uniones civiles”, sin ser llamado matrimonio, ofrezca la posibilidad de proteger un bien social atendible, como recibir seguridad social, prestaciones laborales, atención en la enfermedad o protección para no quedar desamparado a causa de alguna incapacidad, o eventualmente pueda llegar a tener participación en una herencia.

Con información de Diario Puntual