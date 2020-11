85 organizaciones religiosas se suman a la marcha antiaborto | Newsweek México

La integrante de Provida, Fabiola Tepox, aseguró que hasta su corte de este viernes llevan confirmadas 85 organizaciones, 22 iglesias evangélicas, más mormonas, y todas las iglesias de culto que se tienen en la entidad, por lo que se espera lleguen más de 100 representantes de las mismas, para la Megamarcha #Puebladefiendelavida, que se realizará el próximo domingo 29 de noviembre en la capital de Puebla, para mostrar su rechazo a la despenalización del aborto.

En entrevista para Lo de Hoy, Fabiola Tepox hizo un exhorto al Congreso del Estado de Puebla a dejar a un lado el costo político y generar políticas públicas a la ciudadanía.

Acusó que no han sido convocados por ningún diputado para poder entablar un diálogo, además criticó al presidente del Congreso Gabriel Biestro Medinilla, pues dice que cede ante las presiones de quien se le manifiesta en el legislativo, tal es el caso de las feministas que los tienen tomados, mencionó que así ha sucedido en otras ocasiones con otros manifestantes.

Enfatizó que, si hacen un parlamento abierto del que habló el presidente del legislativo poblano este jueves, todas las partes deben estar, pues deben escucharse todas las voces, los implicados en este tema, así como las organizaciones civiles para dar su punto de vista.

“Le va a dar a cada uno lo que pida nomas porque toma el congreso, digo que nos digan cuál es la fórmula para que nosotros hagamos lo mismo. (…) sí supimos que les ofreció que en 24 horas les tendría una respuesta a la petición que les hacían ellas, sin embargo, a nosotros ni siquiera nos ha recibido, ni nos ha respondido nuestro oficio que ingresamos desde el 10 de noviembre”, acotó.

Por lo que, dijo que no se le hace justo que las chicas se manifiestan con el rostro tapado y haciendo destrozos tengan más atención, que quien se presenta con toda tranquilidad a pedir los escuchen, pero sentenció que, si esa es la fórmula, la retomarán para que les resuelvan su petición.

“Nosotros nos presentamos de frente con nombre de la asociación, ellos hablan de justicia cuando no la dan, no es injusto no hacernos caso a nosotros que procedemos conforme a derecho, con respeto a las personas, pero si esa es la formula la seguiremos”, dijo.

En cuanto a la Megamarcha dijo que ya tienen contempladas medidas sanitarias para su realización de manera segura, para evitar contagios de Covid-19, pues dijo que realizarán caravanas con autos para llegar al punto de Plaza Dorada, para que las familias puedan seguir los circuitos de salida, y la otra es que familias que lleguen a pie, tendrán que cuidar su sana distancia, así como ponerse gel y portar su cubrebocas en todo momento.

Finalmente, dijo que la convocatoria es para todos los ciudadanos inconformes, puesto que en Puebla no se quiere que haya aborto y recordó que este domingo habrá tres puntos de reunión que son: Fuentes de Los Frailes, Monumento Ignacio Zaragoza y Facultad de Química de la BUAP, donde la cita es a las 12:30 horas para llegar a Plaza Dorada.

Para defender el derecho a la familia y la vida desde su concepción, integrantes de organizaciones Pro Vida y Pasos por la Vida, piden a los poblanos sumarse a la caravana que se realizará el domingo 29, para hacer un llamado enérgico al Congreso local para que no legalice el aborto en el estado de Puebla.

Mencionaron que la convocatoria tiene una amplia difusión para que grupos sociales, civiles, empresariales, colectivos, o universitarios, se den cita el domingo a las 12:30 del día, en dos puntos de salida.

El primer punto de concentración será en la Fuente de los Frailes ubicada sobre la avenida Juárez y el boulevard Atlixco.

Mientras que el segundo punto es el monumento a Ignacio Zaragoza a la altura de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, de ahí los dos grupos saldrán hasta llegar a Plaza Dorada.

Siendo este lugar donde se hará el llamado a los legisladores locales para que desistan de analizar y aprobar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Este movimiento está siendo impulsado por colectivos como Aborto No, Primero la Vida, Por la Vida, Por la Familia, y por La Libertad, entre otros.

Con información de Diario Puntual