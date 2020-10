Trump suspende las conversaciones con demócratas sobre un nuevo plan de ayudas hasta después de las elecciones | Newsweek México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los representantes del Gobierno suspender las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo paquete de ayudas para hacer frente a la pandemia hasta que se hayan celebrado las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.

En una serie de mensajes difundidos a través de Twitter, el mandatario ha señalado que rechazó la última propuesta presentada por los congresistas demócratas por considerar que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “no está negociando de buena fe”.

Así, ha especificado que Pelosi ha solicitado 2,4 billones de dólares para “rescatar estados demócratas pobres y con alta tasa de criminalidad” y no para invertirlos en la lucha contra la COVID-19. “Hemos hecho una generosa oferta de 1,6 billones de dólares y, como de costumbre, no está actuando de buena fe”.

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their…

