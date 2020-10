Trump se dice impaciente por el siguiente debate, mientras encuesta da ventaja a Biden | Newsweek México

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la intención del voto favorece al demócrata Joe Biden con 16 puntos porcentuales por encima de Donald Trump, de acuerdo con una encuesta de la cadena CNN.

El candidato presidencial demócrata recoge 57% de apoyo entre los votantes probables frente al 41% del mandatario republicano, según la encuesta nacional realizada por la consultora SSRS.

El análisis a 1,001 votantes probables se realizó entre el 1 y el 4 de octubre, después del debate presidencial y principalmente después de que Trump anunciara haberse contagiado de COVID-19. Tiene un margen de error de +/- 3.6 puntos porcentuales.

Biden, de 77 años, superó fácilmente a Trump, de 74, en una serie de temas, dijo CNN, incluido el manejo de la pandemia de covid-19, el acceso a la atención médica, la desigualdad racial, y el crimen y la seguridad. El 52% de los encuestados dijo tener una impresión positiva del demócrata, mientras que solo el 39% dijo lo mismo del republicano.

Trump, enfermo de COVID-19 y que dejó el hospital la tarde del lunes, dijo en su cuenta de Twitter que estaba impaciente por debatir el jueves 15 de octubre.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020