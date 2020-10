"¡Me siento mejor que hace 20 años!": Trump deja el hospital a cuatro días de dar positivo a COVID | Newsweek México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó este lunes el Centro Médico Walter Reed, en donde permaneció internado el fin de semana luego de que le diagnosticaron COVID-19.

Ante un grupo de simpatizantes y periodistas, el mandatario se limitó a agradecer y posteriormente abordó un helicóptero rumbo a la Casa Blanca.

Horas antes, Trump anunció su ata del hospital y pidió a sus conciudadanos no tenerle miedo al nuevo coronavirus. “Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 18:30. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine su vida”.

“Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, tuiteó Trump.

Tres días después de la internación de Trump, su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, anunció este lunes que tiene el virus, pero sin síntomas, tras “dar negativo de manera constante” en las pruebas desde el jueves. Ese día, la infección de la asistente presidencial Hope Hicks hizo encender las alarmas.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020