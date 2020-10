La Casa Blanca anuncia que Trump "ha respondido bien al tratamiento" y retomará sus actividades el sábado | Newsweek México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomará sus actividades a partir de este sábado, después de que el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, haya dado el visto bueno, asegurando que “ha respondido bien al tratamiento” y “se ha mantenido estable y sin indicios que sugieran una progresión de la enfermedad”.

Trump “completó la terapia según lo prescrito por su equipo médico y en general, ha respondido muy bien al tratamiento, sin evidencia en el examen de efectos terapéuticos adversos”, dijo Conley a través de un comunicado,

Por tanto, explica, “el sábado será el décimo día desde el diagnóstico del jueves, y en base a la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo ha estado realizando, anticipo completamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento”.

El presidente Trump, que ingresó el pasado viernes en el centro médico militar Walter Reed tras confirmar que había contraído la enfermedad del nuevo coronavirus, ya rompió el aislamiento volviendo este miércoles al Despacho Oval.

Antes de obtener el alta el lunes, durante el fin de semana se fueron sucediendo las dudas acerca de su estado de salud debido a los mensajes contradictorios de su propio equipo médico.

Trump, que ha asegurado encontrarse “mejor que hace 20 años” tras dejar el hospital, ha sido tratado con el antiviral remdesivir, así como con una dosis de 8 gramos de anticuerpos Regeneron y el esteroide dexametasona.

Un tratamiento que el inquilino de la Casa Blanca considera ya “una cura”, pues después de someterse a él ya se sentía “muy bien”.

