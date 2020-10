Trump dispuesto a aumentar paquete de ayuda económica para alcanzar acuerdo con demócratas | Newsweek México

El presidente estadounidense, Donald Trump, se dijo dispuesto a aumentar la oferta del gobierno para desbloquear las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda económica en medio de la pandemia de coronavirus, cuando se atrasa en las encuestas de cara a las presidenciales de noviembre.

La Casa Blanca propuso la semana pasada un paquete de 1,800 millones de dólares para empresas y hogares, subiendo desde los 1,500 millones ofrecidos anteriormente, contra los 2,200 millones de dólares que quiere la oposición demócrata.

Trump reiteró este jueves a Fox Business que podría subir la apuesta, después de haber suspendido las negociaciones con los legisladores la semana pasada y haber retrocedido en esta decisión.

“Lo haré, lo haré absolutamente. Pondré más. Iré más alto”, declaró, en momentos en que la brecha en las encuestas con el demócrata Joe Biden se profundiza y se enfrenta a la posibilidad de no ser reelecto.

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo el miércoles que pese a algunos progresos, aún no se alcanzó un acuerdo con los demócratas sobre un nuevo paquete de estímulos.

“Continuamos avanzando en ciertos temas, (pero) en algunos asuntos seguimos estando muy lejos”, sostuvo Mnuchin, pesimista sobre la posibilidad de un acuerdo antes de los comicios del 3 de noviembre.

Demócratas y republicanos llevan meses empantanados en discusiones sobre nuevas medidas que restauren el expirado paquete de 2,2 billones de dólares de la ley CARES, aprobada en marzo cuando la pandemia llegó a Estados Unidos.

Trump dijo que financiaría las nuevas ayudas tomando “dinero de China”, a la que acusa como responsable de la pandemia de coronavirus que surgió en ese país.

Trump achacó el bloqueo en las negociaciones entre gobierno y Congreso a la líder demócrata Nancy Pelosi, quien se opone a medidas puntuales como ayudas sectoriales que propuso el Ejecutivo, y sostuvo que la dirigente tiene “problemas mentales y es muy difícil hacer lo que sea con ella”.

Los demócratas demandan auxiliar a los estados y gobiernos locales más expuestos a los daños económicos de la pandemia.

“Seguimos las conversaciones e intentamos acordar un paquete más amplio” de asistencia, explicó el miércoles el secretario del Tesoro, quien agregó que Pelosi rechazó una medida independiente para socorrer a las aerolíneas que este mes dejaron sin empleo a decenas de miles de trabajadores.

“El todo o nada no tiene sentido para nosotros”, enfatizó Mnuchin.

El Senado, controlado por los republicanos, tiene previsto votar próximamente una medida de ayuda puntual a las pymes.

