Table dance sin permiso para reabrir en Puebla | Newsweek México

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que los antros y table dance no tienen permitido su funcionamiento y las autoridades municipales son las encargadas de vigilar que no estén operando de manera ilegal.

“En el tema de apertura de antros, de table dance, de lo que legalmente funcione no lo que se solape, no pueden por el momento, (…) yo no me imagino sana distancia en un table dance, no sé, me han dicho me han contado, que es imposible sana distancia en un table dance, entonces no”, declaró.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta señaló que la apertura de estos negocios podría ser un foco de infección, ya que, no se respetarían las medidas de seguridad para evitar contagios de Coronavirus.

“Los antros serán verdaderamente fiestas Covid-19, no tenemos ninguna previsión sobre reapertura en estos negocios, y yo no he recibido ninguna solicitud, seguramente se dirigieron al gobierno municipal, seguramente, y yo espero que el gobierno municipal actúe con responsabilidad, y no haga cosas que no debe hacer”, refirió.

Dijo que su administración no ha recibido alguna solicitud por parte de dueños de antros para su apertura, por ello en caso de que se hayan dirigido a los Ayuntamientos, estos tendrían que verificar que no estén funcionando.

Mientras que en la operación de baños de vapor y saunas, el gobernador exhortó a Protección Civil a que analicen si es prudente su operación.

