Trump y Biden se enfrentan a distancia por televisión en una campaña alterada por el COVID-19 | Newsweek México

El presidente Donald Trump ofreció el jueves una cerrada defensa de su gestión de la pandemia de COVID-19 en un evento televisado, mientras que su rival Joe Biden, en un foro transmitido simultáneamente por otra cadena, lo acusó de no hacer “nada”.

“Estamos llegando al final”, dijo un optimista Trump, a pesar del reciente aumento de casos en el país, en el canal NBC. “Hemos hecho un trabajo fantástico (…) Las vacunas están llegando y los tratamientos están llegando”.

“Estamos en una situación en la que tenemos más de 210,000 muertos y ¿qué hace? Nada”, dijo casi al mismo tiempo el candidato demócrata, en la cadena ABC.

We have to heal this nation. pic.twitter.com/wD45ZGcKO2

— Joe Biden (@JoeBiden) October 16, 2020