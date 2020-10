Puebla podría regresar a Semáforo Covid Rojo | Newsweek México

De no respetar las medidas de seguridad contra el Covid-19, el municipio de Puebla podría regresar de Naranja alto a Rojo en el Semáforo Epidemiológico que maneja la administración estatal, por tal motivo la apertura de los cines se retrasaría por más tiempo, advirtió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta,.

El gobernador dijo que los habitantes del municipio de Puebla están relajando las medidas preventivas, por ello no ve viable la apertura de los cines ni centros nocturnos.

Ante este escenario, Barbosa Huerta exhortó a los poblanos asumir con responsabilidad su comportamiento, de lo contrario puede existir un rebrote de contagios.

“La recomendación general es no bajar los brazos, es mantenernos con estas medidas de prevención y confinamiento, pero si hemos visto que hay un relajamiento. Puebla pasó de estar en rojo a naranja alto, si en Puebla no se asume un comportamiento, no vamos a salir de naranja-amarillo y no habrá cines, ni muchas otras cosas”, declaró.

En el caso de los cines, Barbosa Huerta comentó que se van a fortalecer las medidas de seguridad, pero la situación de los centros nocturnos, ve más complejo su retorno.

“Es muy importante para nosotros toda actividad económica y fuente de trabajo, es muy importante, y créeme que debería de haber condiciones mejores para que esto se normalizará de manera general, pero debemos de ser cautos”, agregó.

