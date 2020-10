Prevé Jesús María candado para recuperar cartera vencida de agua potable en 2021 | Newsweek México

Dentro de su proyecto de ley de ingresos para el 2021, el municipio de Jesús María incluyó un aumento del 15% a las tarifas del servicio de agua potable, aunque habrá descuentos de hasta el 10% por pronto pago, informó el presidente municipal, Antonio Arámbula López.

“Aumentamos el 15% de las tarifas de agua, pero el que pague a tiempo se le descuenta el 10%, entones en realidad se aumentaría sólo el 5%”.

La medida se estableció para recuperar la cartera vencida que se tiene por el servicio, que actualmente asciende a 80 millones de pesos.

“Siempre nos piden descuentos los usuarios incumplidos, entonces la idea es premiar al usuario cumplido e incentivar que paguen a tiempo y desincentivar a los que se tardan en pagar y que además piden descuentos”.

Arámbula López señaló que sí se han llevado a cabo cortes del servicio de agua potable en el municipio, pero sólo en los casos en los que los usuarios mantienen adeudos de varios años.

“Se han aplicado cortes de agua en un porcentaje muy pequeño, pero hay gente que tiene más de 10 años que no paga el agua y no se le había cortado, y estamos empezando a cortar el servicio a esas personas; estamos haciendo hasta 10 cortes del servicio al día”.

Comentó que las cuentas no pagadas del servicio de agua potable están distribuidas en varios fraccionamientos, algunos de ellos de nivel socioeconómico bajo y otros más de residenciales.

“Hay de todos, hay de fraccionamientos de buen nivel que no pagan, pero también hay fraccionamientos muy humildes que no pagan y gente que lo deja, que tiene la casa sola, la renta y el inquilino no paga porque se atienen a que no les cortamos el agua”, mencionó.

Otro rubro que tendrá un aumento superior a la inflación son los pagos por derechos de panteones municipales, ya que se realizó una actualización conforme al tabulador del mercado, el cual había quedado desfasado desde hace varios años.

“Hay ajustes en algunos rubros que creemos que son errores, por ejemplo en los panteones, que lo teníamos muy desfasado, fuera de mercado, de hecho con lo que vendemos de las fosas no alcanzamos a construir nuevas fosas y son los temas que ajustamos para poder cobrar y poder reinvertir el dinero en nuevos panteones”.

El resto de los impuestos y pagos por derechos municipales sólo tendrán un aumento inflacionario del 5%, agregó.

“El predial ni siquiera aumentó el 5%, queda igual, solamente aumentan licencias, derechos, servicios”, refirió el presidente municipal.

La propuesta de ley de ingresos para Jesús María para el 2021 asciende a 600 millones de pesos, cantidad hasta 40 millones de pesos inferior a los ingresos que se tuvieron en 2020, que fue de 640 millones de pesos.

“Este año traíamos un préstamo de 30 millones de pesos, que este año no lo traemos, ahí son 30 millones de pesos, menos el FORTASEG y algunos impuestos, entonces en total tendremos alrededor de 615 millones”.