Una mujer es rescatada del 'abrazo asfixiante' de una pitón de más de 2 metros de largo | Newsweek México

UNA MUJER fue rescatada del “abrazo asfixiante” de una enorme pitón diamantina que se metió en su casa, localizada en Stamford Valley, un poblado del estado de Queensland, este de Australia.

La mujer llamó a los servicios de emergencia ayer jueves por la tarde. Los oficiales llegaron a su casa poco después de las siete de la noche, hora local, indicó el Departamento de Policía de Queensland en una declaración, y ella les dijo que vio por primera vez a la serpiente mientras trabajaba en su cochera. Luego, su gato vio al reptil debajo de su auto y lo acorraló.

La mujer trató de rescatar a la serpiente, pero al hacerlo, esta logró enredársele en la pierna derecha, justo por encima del tobillo, y no se movió ni un ápice. Se calcula que la serpiente medía entre 1.8 y 2.7 metros de largo.

La Policía de Queensland publicó un video del incidente tomado con las cámaras corporales de los oficiales, en el que se muestra cómo estos ayudaron a la mujer a liberarse de la pitón.

“Creo que estás en problemas”, dijo una oficial a la mujer al llegar a la casa y ver a la serpiente.

“Si alguno de mis amigos hubiera estado cerca, lo habría resuelto”, respondió la mujer.

Los oficiales comenzaron a desenredar a la pitón, afianzada con un “abrazo asfixiante” a la pierna de la mujer, señaló la Policía de Queensland.

“Vamos, pequeña, no estás contenta conmigo”, dijo una de las oficiales en el video mientras enredaba a la serpiente.

On a *scale* of no worries to HELL NO, which would you be in this sssscenario? 🐍 pic.twitter.com/QVw01MTngL

— Queensland Police (@QldPolice) October 16, 2020