Huaquechula no celebrará el Día de Muertos | Newsweek México

El Ayuntamiento de Huaquechula emitió un comunicado donde informó que se canceló toda actividad turística relacionada con la celebración de Día de Muertos 2020, debido a la pandemia por la Covid-19 que aún se vive en el estado.

Bajo el lema “si no te recibo, es porque te quiero y me quiero”, el Ayuntamiento encabezado por Ciro Gavilán Domínguez, dio a conocer que se mantuvo una plática con los pobladores, sobre lo que se haría para la próxima temporada de Todos Santos, y se llegó al acuerdo de que por tema de la pandemia no se realizarían eventos para esas fechas.

“A toda la población del municipio de Huaquechula y sus alrededores, a los visitantes nacionales e internacionales y a los medios de comunicación en general, se les informa que de manera conjunta entre ciudadanía y Ayuntamiento se tomó la determinación de cancelar toda actividad turística relacionada con la celebración del Día de Muertos 2020”.

Puntualizaron que esto obedece a dar cumplimiento a los decretos emitidos por el gobierno del estado y las autoridades sanitarias, en el sentido de evitar aglomeraciones y factores de riesgo que pudieran causar la propagación y contagio de la Covid-19.

Por último, agradecieron a la ciudadanía la comprensión e invitaron al turismo que año con año acuden a respetar estas medidas.

