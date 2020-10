“He creado un escuadrón de supermodelos digitales” | Newsweek México

Soy un diseñador de modas y, previamente este año, un amigo me presentó a una modelo digital llamada Shudu. Me impresionó lo realista que era Shudu y me enteré de que era la primera supermodelo digital, diseñada por un fotógrafo de modas llamado Cameron-James Wilson. Me intrigó el cómo las modelos digitales y la tecnología subyacente podrían usarse para hacer avanzar el mundo de la moda.

He estado alrededor de la moda toda mi vida. Mi madre comenzó una compañía pequeña cortando y cosiendo ropa para diferentes marcas italianas, así que, al crecer en Italia, pasé mucho tiempo cuando niño en su compañía y observé las habilidades de los empleados y su capacidad para crear bordados hermosos a mano. Mi padre tenía una compañía diferente que producía accesorios de moda, los cuales luego vendía al por mayor a las fábricas que producían ropa. Después de graduarme de la preparatoria, fui a estudiar arte y diseño, y obtuve mi primer trabajo en la industria de la moda cuando tenía 18 años, como asistente en un estudio de diseño.

Pero después de que el COVID-19 afectó a Estados Unidos, donde vivo ahora, tomé la decisión de aprovechar los cambios en la industria de la moda. He trabajado desde casa y fui capaz de cambiar mi carrera para enfocarme en desarrollar moda y modelos digitales.

Después de investigar las modelos virtuales y ver el interés cada vez mayor en el uso de esta tecnología, me lancé de lleno a aprender la tecnología necesaria para producir modelos y diseñar ropa digital, incluso compré una computadora para videojuegos CyberPowerPC para ayudarme en mi labor.

Lee más: “Me siento enferma, violada”: exmodelo denuncia abuso sexual por parte de Trump

Ahora tengo un “escuadrón digital” de tres supermodelos, pero Bella fue la primera modelo digital que creé. Decidí no crear a las modelos con alguna persona existente o apariencia en mente. Más bien, conforme aprendí sobre el software y las opciones para crear humanos digitales que estaban disponibles, experimenté y Bella empezó a cobrar su vida virtual.

Aun cuando son digitales, pensé que era importante que cada una de las modelos tuviera una identidad y un poco de historia, por lo que veo a Bella como la más creativa de las tres modelos; le apasionan el arte, el diseño y la moda. Es una observadora aguda del mundo, en línea y en la vida real. Una de sus fuentes favoritas de investigación e inspiración es las revistas japonesas de moda.

Bella es a la par modelo, musa y “diseñadora”, ya que también me inspiré en ella para mi marca y colección de moda Unhueman. Por ello digo que ella es la diseñadora. Pero la ropa en la colección Unhueman que Bella “diseñó” solo existe en forma digital; no está a la venta y no fue diseñada para ser producida o vestida en el mundo real. Mi meta era que estimularan la imaginación de otros diseñadores y marcas de moda.

Mia fue la segunda modelo que creé. Es más joven que Bella y le habla a un público y una estética más jóvenes. La identidad de Mia se centra alrededor de su deseo de ser una actriz y actuar; juega con el color de su pelo, y sus selecciones de estilo son las más juguetonas de las modelos.

Jada fue creada después de Mia, pero tiene la misma edad que Bella. La considero una aficionada a la moda fuerte e independiente, que sabe quien es. Jada es inteligente y creativa, y usa la moda como una herramienta para expresar su personalidad, sus pasiones y energía. Sus selecciones de moda a menudo rebasan los límites, por lo que en ese sentido es la menos tradicional, en lo que se refiere al estilo, de las modelos.

Aun cuando Bella, Mia y Jada son nuevas en la industria de la moda virtual, Bella presentó la primera colección Unhueman durante la Semana de la Moda Mercedes-Benz en Rusia, y Harper’s Bazaar en Vietnam ha incluido a las modelos.

Entérate: Microsoft presenta un detector de fotos o videos “deepfake” previo a elecciones en EU

Si bien empecé Unhueman con Bella y crecí para incluir a Mia y Jada, me gustaría incluir modelos que reflejen diferentes orígenes étnicos, tipos de cuerpos, expresiones del ser e identidades de género. La marca Unhueman todavía es joven y en crecimiento, pero mi meta es producir modelos que reflejen la diversidad del mundo real. Espero colaborar con diseñadores y creadores que tengan diferentes tipos de cuerpos, expresiones del ser, antecedentes e identidades para hacer esto. Creo que la moda, el arte y el diseño se mejoran cuando entendemos diferentes perspectivas y necesidades.

La reacción a las modelos y la colección ha sido positiva en general, pero ha habido una cantidad pequeña de críticas. La mayoría de la gente en las redes sociales elogian la belleza y apariencia de las modelos, y a veces incluso coquetean virtualmente con ellas. La gente me ha preguntado si las modelos fueron generadas verdaderamente por computadora o si son reales, lo cual interpreto como un cumplido enorme. Sin embargo, he visto algo de negatividad. Por ejemplo, hay personas a quienes les preocupa que las modelos virtuales les quiten el trabajo a las modelos reales. Pero yo veo que las modelos virtuales y las reales tienen papeles diferentes dentro de la industria.

También pienso que muchas personas no se han percatado de que, detrás de las modelos virtuales, hay una persona o un equipo de personas que han trabajado para darle una vida virtual a la modelo. También nosotros necesitamos empleos, sobre todo durante estos tiempos difíciles. La moda y las modelos virtuales en realidad nos han dado nuevas oportunidades laborales a mí y otros creadores. Y no pienso que desplacen a las modelos de la vida real en el corto plazo. Sospecho que la industria de la moda es lo bastante grande para ambas. Las modelos de la vida real, como Gigi Hadid, Kendall Jenner y Kaia Gerber seguirán trabajando y caminando en las exhibiciones de moda. Pero pienso que las modelos virtuales serán una herramienta extra que podrá ayudar a los diseñadores y marcas a crear algo nuevo.

Mi visión es que los diseños y modelos digitales posibilitarán una manera nueva de crear ropa y mejorar la capacidad de los diseñadores para comunicar sus diseños con más rapidez y claridad a los compradores y clientes. Las modelos digitales podrían ayudar a las marcas a compartir sus diseños con los clientes de una manera que sea efectiva y segura mientras nuestras comunidades se refugian en sus hogares durante la pandemia del COVID-19. He sido contactado por varias compañías recientemente, las cuales exploran maneras en que mis modelos virtuales les pueden ayudar a mostrar sus productos a los clientes de maneras nuevas y seguras.

Pero también veo a las modelos digitales como una herramienta fuerte para las marcas en un mundo posterior la pandemia.

Te puede interesar: Un huevo destrona a las Kardashian: Tiene más likes que cualquier otra foto en Instagram

Tradicionalmente, los clientes y compradores de moda seleccionan diseños de ropa con base en dibujos bidimensionales, pero para un diseñador puede ser difícil transmitir enteramente cómo se verá la ropa antes de que se produzca o la vista un cliente. Si las modelos digitales visten los diseños virtuales, los clientes y compradores pueden ver de inmediato cómo vestirán sus clientes los diseños.

Los compradores también serán capaces de hacer pedidos de inmediato sin tener que esperar a recibir prototipos físicos, por lo que hay la posibilidad de eliminar el costo de producir muestras. Ello crea un proceso más rápido y reduce el impacto en los recursos naturales y el medio ambiente.

Mi plan es que Bella, Mia y Jada modelen para grandes marcas de modas, y hay unas cuantas con las que me encantaría colaborar especialmente, incluidas Jacquemus y MSGM. Ambas son marcas creativas y contemporáneas que, creo yo, están en muy buena posición para aprovechar estos cambios en la tecnología y la industria.

También sería un sueño hecho realidad el ver a una de las modelos en la portada de una revista. Pero, si tuviera que escoger tres, las modelos y yo estaríamos emocionados de trabajar con Vogue, L’Officiel y W.

Hay muchas revistas y marcas de modas asombrosas e inspiradoras con las que me sentiría honrado de trabajar. Estoy emocionado por ver qué le depara el futuro a mis supermodelos digitales.

Christian Guernelli es un diseñador de modas que vive en Culver City, California. Es el fundador y creador de Unhueman, una marca que incluye a las supermodelos digitales Bella, Mia y Jada. Puedes seguir a la marca y descubrir más sobre las modelos en Instagram en @unhueman.

Todas las opiniones expresadas en este artículo son propiedad del autor.

—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek