Familiares de desaparecidos lanzan campaña contra fosas ilegales en Morelos | Newsweek México

“LA AUSENCIA DUELE MÁS cuando no haces nada, es como un círculo de dolor”, cuenta una madre que desde hace unos años busca a su hija en el estado de Morelos, en el documental Volverte a ver, de la directora Carolina Corral.

Volverte a ver se estrenó en línea durante el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsMX, que se realiza del 8 al 25 de octubre con un costo de 25 pesos por visionado.

Al ser este un documental de impacto social, tanto colectivos como miembros de la casa productora invitan a quienes estén buscando a un familiar desaparecido y deseen ver la película, a que puedan entrar en contacto con ellas a través de redes sociales para ver el documental de forma gratuita con el apoyo de organizaciones aliadas que auxilian con el patrocinio de boletos.

El documental está acompañado de la iniciativa que familiares de personas desaparecidas lanzan con la campaña “Desenterrar la verdad” junto con el colectivo de búsqueda Regresando a Casa Morelos y la productora Amate Films, con el apoyo de organizaciones aliadas solidarias para exigir justicia por el caso de las fosas ilegales detectadas en la entidad hace tres años.

La denuncia y exigencia surge después de las irregularidades que las familias de desaparecidos detectaron durante la exhumación de 84 cuerpos que hallaron en una fosa dentro del panteón municipal de Jojutla, Morelos, que correspondió a la administración de Hortencia Peralta Figueroa, quien ocupó el cargo de presidenta municipal de Jojutla de 2012 a 2015.

En el documental, la directora Carolina Corral muestra cómo los colectivos de familiares de desaparecidos participaron directamente exhumando los cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, Morelos, durante 2016 y 2017.

A través de estos trabajos se detectó que las fosas comunes que se hallaron el gobierno las utilizó de forma ilegal para enterrar a personas desaparecidas sin seguir los protocolos establecidos en el procesamiento de indicios, pertenencias y objetos de la persona reportada como desaparecida.

Según el documental, en estas fosas se encontraron cuerpos aún maniatados, con ropa y sus pertenencias, incluso, algunos aún estaban atados con muestra de señales de tortura. A más de tres años, no se ha identificado a las personas recuperadas de las fosas, y aún hay cuerpos por desenterrar.

#DESENTERRARLAVERDAD

El objetivo es sensibilizar y crear comunidad en torno a los colectivos de buscadoras que procuran identificar a más de 200 personas desaparecidas que fueron enterradas en fosas irregulares en Morelos.

Ante esto, y respecto a la campaña que lanzan, Merle Lliná, quien es productora de impacto en el equipo de DocsMx y ha acompañado a colectivos de madres en busca de personas desaparecidas, señala que uno de los objetivos con el lanzamiento de esta campaña es apoyar a las personas que buscan un ser querido desaparecido, contribuir a la discusión de la crisis forense nacional e incidir en el caso de las fosas de Morelos para que los desaparecidos puedan regresar a casa.

Durante el lanzamiento de la campaña #DesenterrarLaVerdad, Edith Hérnandez, quien encontró a su hermano Israel Hernández en la fosa de Tetelcingo, Morelos, habló de las exigencias que los colectivos ante las autoridades al solicitar que la Fiscalía de Morelos haga público el archivo de las fosas y que se construya un Centro de Identificación Forense en Jojutla.

Además, hicieron un llamado a que el gobierno federal respete los fondos destinados para la atención a víctimas, en el contexto de las discusiones del Congreso de la Unión, pues son un derecho de las familias.

“Es una prioridad que se identifiquen los cuerpos que ya fueron exhumados en Jojutla. Ya pasaron años y no se han identificado a los cuerpos”, añade.

Ana Cecilia Cedillo, del equipo documental, también se sumó a n invitar a la sociedad a unirse a esta campaña conociendo la historia de la ilegalidad de las fosas a través del documental y compartiendo las postales en redes sociales para ayudar a las personas encontradas en Jojutla a regresar a casa.

POSTALES PARA IDENTIFICAR PERSONAS DESAPARECIDAS

Como parte del lanzamiento de la campaña, tanto colectivos como la casa productora de enfoque social, AMATE Films diseñaron una página web en la que albergan la base de datos independiente creada por el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Regresando a Casa Morelos y curada por un arqueólogo forense, así como una serie de 18 postales que representan de forma sensible a las personas encontradas en Jojutla.

Algunas de las postales que recabó el colectivo de la mano de familiares que buscan a algún familiar desaparecido en la conocida “zona cero” durante las exhumaciones en Jojutla, Morelos, son visibles en el documental con el objetivo de que más familiares puedan reconocer o identificar a un familiar, ya que, según una voz anónima en el filme, en esas fosas también se enterraron personas de otras entidades.

“Estas fichas vienen de lo que las mamás recabaron y nos llamó la atención cómo una mamá podía recabar datos de sus familiares a lo que hace un perito para identificarlos”, explica Carolina Corral, directora del documental.

Y agrega, “A ellas solo les permitieron hacer dibujos porque no se permitía poner el cuerpo completo. Eso nos parecía importante llevarlo para poder iniciar. Estas postales se inspiraron en otras fichas técnicas como las de colectivos en Jalisco para ver si así alguien, que busca a sus familiares, podía identificar a su familiar. Nos inspiramos en como las colectivas trabajan para hacerlas”.

“NOSOTRAS NO NOS VAMOS A CANSAR”

Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales Rodríguez e integrante de Regresando a Casa Morelos, hizo hincapié en la importancia de identificar a todas las personas que fueron recuperadas de las fosas hace unos años, mediante el cotejo de pruebas de ADN. Al mismo tiempo, madres del colectivo exigen la reapertura de la fosa de Jojutla de manera ordenada y de acuerdo con protocolos, con la vigilancia de peritos internacionales y familias.

Entre las justificaciones que las autoridades de Morelos han dado es que no han localizado a los familiares de las tumbas por las que no se pudo excavar, que las familias ya no estaban y que otros no daban permiso para sacar esas tumbas.

“Las familias queremos que se libere ese espacio porque queremos saber quiénes están ahí, lo que nosotros exigimos es que antes de que empezaran a exhumar los cuerpos necesitamos saber quienes son los 84 que fueron exhumados en 2017 que se cerró la fosa”, añade Rodríguez Monroy.

De acuerdo con el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, de 2006 a 2019 en Morelos se tiene el registro de 46 fosas clandestinas y un total de 280 personas desaparecidas en un periodo que va de los años 60 al 31 de diciembre de 2019, de un total de 61,637 personas desaparecidas o no localizadas que no pudieron volver a casa, según cifras oficiales.

Para la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las normas y políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones forzadas, la desaparición forzada se distingue de otros delitos contra la libertad de las personas.

“Se trata de un delito que se caracteriza tanto por la participación de agentes del Estado —o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado—, como por la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. La participación del Estado ha dado lugar a menudo a la impunidad de los autores”, se lee en el informe citado.

“Cuando tienes un familiar desaparecido es un momento muy difícil, dejas tu trabajo porque te gana el corazón por salir a buscar a tu ser querido. Esa es una parte que veo que los hombres no son capaces de tomar esa decisión. Espero que esto lo tomen en cuenta y salgan a ayudarnos a buscarlos”, explica Edith Rodríguez, quien encontró a su hermano en una fosa ilegal.

Quien esté buscando a un familiar desaparecido y desee contactar al colectivo Regresar a Casa Morelos y la distribuidora para ver el documental puede escribir a Facebook, /VolverteAVerDocun, o Twitter, @volverteaverdoc. N