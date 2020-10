“Estás entrando a una dictadura”. Artistas protestan contra presidente Trump en garitas a Estados Unidos. | Newsweek México

Con videos transmitidos en cuatro pantallas digitales ubicadas en los cruces fronterizos de San Ysidro y Otay, en Tijuana, el colectivo Race To The End extendió a México la protesta anti Donald Trump que inició en la frontera de Estados Unidos.

En puntos estratégicos de las garitas internacionales se observan desde la mañana de este martes los videos que promueven “como una señal directa hacia la administración de Trump de que estamos ansiosos de que su reinado de terror llegue a su final”, informó el colectivo en un comunicado.

“Señor Maga, es un racista, un mentiroso, un fracaso, un ladrón, una marioneta”, se lee en uno de los videos publicados en la garita de San Ysidro, en Tijuana.

Además advierte a los automovilistas y peatones que intentan ingresar a Estados Unidos “¡Cuidado! Estás entrando a una dictadura”.

Race To The End es una simulación de un mensaje televisado a toda la nación, el cual es presentado por una marioneta en representación de Trump, misma que está compuesta por una televisión Maga Vox que toma el lugar de la cabeza del mandatario estadounidense, en la que se presentan las piezas artísticas de los participantes.

“Nuestra transmisión satírica existe para exponer las fallas y debilidades de Donald Trump y cualquier otro elefante blanco en el salón”, subrayan.

Desde el 1 de octubre más de 50 artistas han presentado sus creaciones a través de una transmisión continua y en vivo en más de 25 plataformas como Twitch y YouTube, entre otras.

El colectivo se describe como una exposición grupal contra la figura de Trump, la cual está conformada por más de 50 artistas, quienes presentan su mensaje de protesta en un estilo de arte fronterizo.

“Esta parte del proyecto es una colaboración con un estudio de diseño tijuanense” el cual se elaboró en colaboración con The End Collective, colectivo artístico con la que Race To The End comparte su repulsión contra los constantes ataques racistas del presidente de Estados Unidos.

The End Collective fue fundado por KO y Filthy Phil, quienes, junto con otros artistas como Sleepy Demon y Nakal, desarrollaron una plataforma para presentar sus trabajos en contra de Trump.

Actualmente sus mensajes anti Trump se exhiben en más de 25 sitios fronterizos, ubicándose dos en los cruces internacionales de San Ysidro y dos en la de Otay, en Tijuana.

El próximo 3 de noviembre serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde Donald Trump busca ganar la reelección por cuatro años más, contra el demócrata Joe Biden.