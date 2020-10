Ceresos de Aguascalientes los únicos sin casos ni defunciones por Covid-19: CNDH | Newsweek México

De acuerdo a la última actualización del monitoreo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el Covid-19 en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) a de todo el país, las cárceles de Aguascalientes son las únicas que no reportan casos positivos ni defunciones por el coronavirus.

Según las estadísticas difundidas por la comisión en sus redes sociales, hasta este 13 de octubre se han confirmado a nivel nacional 2 mil 561 casos en la comunidad penitenciaria, ya sea en personas privadas de su libertad, custodios y personal administrativo. Asimismo, se mantienen 236 casos sospechosos en espera de los resultados de las pruebas de detección.

Aunado a esto, se han reportado 232 defunciones de personas privadas de su libertad que fueron confirmados o sospechosos por tener síntomas relacionados por Covid-19.

De acuerdo a la información, Aguascalientes permanecería como la única entidad en donde el Covid-19 no ha llegado a las cárceles.

Por el contrario, los estados en donde más se han reportado contagios en la población penitenciaria son la Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, con 1,248, 291 y 131 casos positivos, respectivamente.

En defunciones, las mismas entidades encabezan el ranking nacional: los centros penitenciarios de la Ciudad de México han registrado 55 defunciones, seguidos de los de Puebla y Baja California, en donde se han contabilizado 34 fallecimientos.

Las cárceles en donde se han presentado más brotes de Covid-19 son el CEFERESO No. 12 de Ocampo, Guanajuato, el CEFERESO No. 11 de Hermosillo, Sonora, y el CEFERESO No. 2 de El Salto, Jalisco.

Centro penitenciario Ubicación Incidencias 1.- Centro Federal de Readaptación Social No. 12 Ocampo, Guanajuato 102 casos positivos y 25 sospechosos 2.- Centro Federal de Readaptación Social No. 11 Hermosillo, Sonora 34 casos positivos 3.- Centro Federal de Readaptación Social No. 2 El Salto, Jalisco 32 casos positivos y 4 defunciones 4.- Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Almoloya de Juárez” Estado de México 18 casos positivos, una defunción confirmada por Covid-19 y una defunción bajo sospecha 5.- Centro Federal de Readaptación Social No. 6 Huimanguillo, Tabasco 16 casos positivos

En prisiones militares de la Ciudad de México se ha confirmado un caso positivo y siete más que se encuentran como sospechosos.

Defunción “sospechosa” de interno del CERESO Aguascalientes

A inicios de septiembre un interno del módulo 12 del Centro de Readaptación Social (CERESO) para Varones Aguascalientes falleció a causa de una neumonía “no especificada”, perdiendo la vida antes de que se le pudiera realizar una prueba de detección de Covid-19, a pesar de que presentaba síntomas relacionados con la enfermedad.

La defunción fue acreditada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEA) y posteriormente se inició una investigación para determinar la causa oficial de la muerte. Mientras tanto, los compañeros del interno fueron puestos en cuarentena al interior del centro penitenciario como medida preventiva.

Previamente, en agosto, se retomaron las visitas familiares a los CERESOS de Aguascalientes pero con ciertas medidas sanitarias como el uso de locutorios y comunicación a través de un auricular.