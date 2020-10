Casa de Justicia ignora caso de mujer violentada | Newsweek México

A través de redes sociales, una mujer de Atlixco denunció que fue levantada y golpeada por unos sujetos, para después abandonarla en un terreno baldío.

Fer Arzola denunció que una de sus compañeras de trabajo de Coppel le mandó a dar un levantón y posteriormente fue golpeada, ya que según ella, existe envidia dentro de la empresa a la que las dos pertenecen.

Asimismo, indicó que desde que entro a trabajar incrementaron las ventas, lo que generó la envidia de sus compañeras, mismas que días antes escuchó que le daban indicaciones a terceras personas sobre los movimientos que iban a realizar.

“Hola amigos, la mayoría ya me conoce y quiero hacer público esto, por si el día de mañana a mí me pasa algo estén enterados y sepan quién fue el causante o los causantes, entre a trabajar a Movistar y mi punto de venta era Coppel Ávila Camacho, ahí estaba yo y una compañera de nombre Gabriela Jiménez Bautista, esta señorita desde que yo llegue se portó muy grosera, ya que pues yo trabajo porque lo necesito y aquí pagaban sueldo base más comisiones, así que empecé a vender mucho más que ella, eso le molestaba tanto a tal grado que no salía a comer con tal de vender, el día viernes 3 de octubre yo iba a salir a las 7 de mis labores y esta chica hablo en voz alta diciendo lo siguiente, ya va a salir está vestida igual que yo, lo que hice fue tomar mi teléfono y simular una llamada diciendo, papá te veo en el estacionamiento de Coppel, ya voy, a lo que ella reacciona y manda un audio diciendo ya no mejor otro día, yo les aviso”.

Fue el pasado 5 de octubre, mientras caminaba rumbo a su trabajo, que un vehículo se le emparejo y la obligó a subirse, por miedo relató que, se subió y fue ahí donde la golpearon, hasta llegar al corredor gastronómico en donde la dejaron, sin antes advertirle que tenía dos opciones, regresar a trabajar o ya no hacerlo.

“A una cuadra de Coppel, por la Cigarra se paran atrás de mi diciéndome que me suba al carro, obvio yo dije que no, me lo repitieron tres veces, en una de ellas diciéndome, “que te subas no te vamos a matar solo súbete te vamos a decir algo”, ustedes imaginarán la impotencia que sentí, mi vida pasó por un segundo, el pensar que jamás iba a volver a ver a mi familia, mis hijos, mis amigos, fue horrible, algo que no le desea a nadie, sin querer me subieron, me agacharon y me golpearon en el carro, yo pude reconocer a un tipo (ahorita paso a esa parte), me bajaron del carro y al bajar me dijeron que tenía dos opciones, regresar a trabajar o ya no regresar, yo no ubicaba dónde estaba, tenía tanto miedo, no podía caminar ni hablar, hasta que reaccioné y me controlé y me di cuenta que estaba en el CBTIS, lo que hice fue escribirle a dos amigas, porque no podía hablar, una amiga mía me mandó un Uber, que me llevo a su casa, cuando ella me vio estaba igual que yo helada al verme tan mal, golpeada, lo que mi amiga quería hacerme era llevarme al hospital, pero la gran empresa a la que laboraba no me tenía dada de alta en el IMSS”.

Posterior a ello, solicitó el apoyo de una de sus amigas, quien la auxilio y la llevo a Casa de Justicia a interponer una demanda, pero no la quisieron recibir.

“Jamás me dieron solución de mi seguro, me presenté en Casa de Justicia, jamás me atendieron, allá llegó esta señorita Gabriela no sabemos a qué fue, cuando nosotras nos íbamos todavía nos mandó un beso burlándose de nosotros y qué impotencia de no poder hacer nada, de no recibir ayuda de ningún lado”.

Por último, pidió que se tomen cartas en el asunto y la empresa Coppel valore al tipo de personas que tiene laborando.

Con información de Diario Puntual