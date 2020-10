Joe Biden y su mujer dan negativo tras someterse al test de coronavirus | Newsweek México

El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden, dio negativo al test de coronavirus al que se ha sometido después de que se supiera que su contrincante electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, se habían contagiado.

“Me alegra informar que Jill y yo hemos dado negativo por COVID”, ha escrito el antiguo vicepresidente en su Twitter. “Gracias a todos por sus mensajes de preocupación”, ha añadido.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020