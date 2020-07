Los temas que confrontan a México y Estados Unidos | Newsweek México

Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Donad Trump con motivo de la entrada en vigor del Nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), una reunión que el mandatario mexicano asegura que estará exenta de “confrontación”.

En los mensajes previos a su visita a Washington, López Obrador no descartó hablar de algún tema con su homólogo, pero “ sin confrontación, porque es un encuentro político, porque la política entre otras cosas se inventó para evitar la confrontación, la guerra”.

El positivismo del presidente mexicano contrastó este lunes con las imágenes y videos publicadas por Trump sobre los avances del muro en la frontera, mismo que, en 2018, aseguró que México pagaría gracias al T-MEC.

“El muro se está moviendo rápidamente en Texas, Arizona, Nuevo México y California. Grandes números en la frontera sur. Los demócratas quieren que la gente simplemente ingrese. ¡Quieren fronteras abiertas muy peligrosas!”.

Wall is moving fast in Texas, Arizona, New Mexico and California. Great numbers at the Southern Border. Dems want people to just flow in. They want very dangerous open Borders! https://t.co/gGuYzpTa9t

Aunque López Obrador asegura que desde el inicio de su gobierno ha habido una relación de respeto, “no sólo al gobierno, sobre todo al pueblo de México”, la migración irregular y la construcción del muro son temas que han tensado la relación entre ambos países.

Aranceles

En mayo de 2019, Trump amenazó con imponer 5% de aranceles, que aumentaría de forma gradual hasta alcanzar el 25 %, a todos bienes que ingresaran de México a Estados Unidos si no se detenía la migración.

“O bien, detienen la invasión de nuestro país por narcotraficantes, cárteles, traficantes de personas, los coyotes y los inmigrantes ilegales, que pueden hacerlo muy fácilmente, o nuestras muchas empresas y trabajos que se les ha permitido tontamente mudarse al sur de la frontera, serán devueltos a los Estados Unidos a través de impuestos. ¡Estados Unidos ha tenido suficiente!”.

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019