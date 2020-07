Corte Suprema de EU ordena a Trump entregar sus documentos financieros a fiscal de Nueva York | Newsweek México

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump que entregue sus documentos financieros al fiscal de Nueva York.

Esto, luego de que la Cámara de Representantes haya solicitado los documentos financieros de Trump, quien a diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1970, se niega a divulgar sus declaraciones de impuestos.

Según la Corte Suprema, las citaciones previas de la Cámara para los documentos permanecerán bloqueadas y el caso será enviado a un tribunal inferior para su revisión.

Entérate: El secreto mejor guardado de Trump: ¿Cuánto dinero tiene?

Trump, que hizo una fortuna en el mercado inmobiliario, se opone a la difusión de toda una serie de documentos relacionados con sus negocios particulares, exigidos por comisiones parlamentarias y un fiscal de Nueva York.

El multimillonario, que buscará la reelección, hizo de su fortuna un argumento de campaña, pero su falta de transparencia alimenta la especulación sobre el alcance de su riqueza o sobre posibles conflictos de intereses.

Donald Trump argumenta que su poder es absoluto y, para sus abogados, es necesario protegerlo de cualquier intento de “acoso” para que pueda desempeñar sus funciones con serenidad.

Por ello, se han negado a divulgar sus declaraciones de impuestos y otros datos financieros, lo que ha llevado a que sus abogados se enfrenten a los demócratas en la Cámara de Representantes que han dicho necesitan los registros de su despacho de contabilidad y de dos bancos.

Lee: Trump pierde una batalla en la corte: deberá presentar declaraciones de impuestos

De acuerdo con la cadena CNN, la Cámara dijo que estaba buscando los registros de Mazars USA, Deutsche Bank y Capital One, para investigar si el Congreso debería reformar las leyes federales sobre el conflicto de interés y la divulgación financiera; así como las leyes que regulan los bancos.

Los abogados del Congreso señalaron que dichas citaciones están dirigidas hacia terceros y no directamente al presidente o a sus deberes oficiales.

Sin embargo, Trump y su equipo legal argumentó que no existe un propósito válido para pedir dicha documentación y que los congresistas solo buscan atacarlo.

Donald Trump denunció el jueves ser víctima de un “enjuiciamiento político” después de que la Corte Suprema emitiera fallos mixtos sobre si el mandatario debía entregar una variedad de documentos financieros, incluidas sus declaraciones de impuestos.

“Todo esto es un enjuiciamiento político”, tuiteó Trump. “Gané la Caza de Brujas de Mueller, y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta Presidencia o Administración!”.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020