EU sanciona a dos empresas mexicanas por comercializar petróleo venezolano | Newsweek México

El departamento del tesoro de Estados Unidos puso en su lista negra a las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group por sus vínculos comerciales con Venezuela.

Las autoridades estadounidenses informaron en un comunicado que además de las paraestatales sus propietarios, Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, también serían sancionados por ayudar a Venezuela a evadir las sanciones contra su sector petrolero.

Esto significa que todos los bienes y activos que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y se les prohíbe toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

Estados Unidos acusa a las empresas mexicanas y sus dueños de exportar 30 millones de barriles de crudo propiedad de Petróleos Venezuela.

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro la comercialización se realizó mediante intercambios de crudo por alimentos, para evadir las sanciones que Washington impuso desde el 28 de enero de 2019.

Las empresas mexicanas pretendían suministrar a Venezuela 210,000 toneladas de maíz como parte del acuerdo, reporta Reuters.

Today, the U.S. took steps to stop the Maduro regime from stealing Venezuela's oil. These sanctions target the illegitimate regime’s “oil-for-food” scheme that had no intent of providing food to the people. We stand with Venezuelans in their quest for freedom and prosperity.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020