Twitter oculta tuit de Trump sobre las protestas en Minneapolis que hace "apología de la violencia" | Newsweek México

La cuenta oficial de la Casa Blanca en Twitter publicó el viernes el mensaje del presidente Donald Trump sobre las protestas en Minneapolis que había sido reportado por Twitter como “apología de la violencia”.

Y Twitter volvió a ocultar el mismo tuit en la cuenta @WhiteHouse, pero permitiendo su acceso en razón del “interés público”.

El ojo por ojo marcó una nueva escalada en el enfrentamiento entre Twitter y Trump, que tiene más de 80 millones de seguidores y usa tuits diariamente para anunciar políticas, atacar a sus oponentes y comentar sobre las últimas noticias.

El presidente estadounidense firmó el jueves un decreto con el objetivo de limitar la libertad que gozan las redes sociales para decidir sobre sus contenidos.

Unas horas más tarde, tuiteó un mensaje sobre las violentas protestas en Minneapolis tras la muerte de un hombre negro, George Floyd, durante su arresto por policías blancos. Las manifestaciones dejaron cientos de comercios dañados y una comisaría en llamas.

“Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está completamente a su lado. Ante cualquier dificultad asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!”, tuiteó el presidente.

Twitter, in an email to the White House moments ago, admitted that the very tweet they are censoring does not violate any Twitter rules.

So why are they still censoring it?https://t.co/sMtjFipu5N pic.twitter.com/xsr8glIwQS

— The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020