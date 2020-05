Monos escapan de laboratorio con muestras de sangre positivas a COVID-19 en India | Newsweek México

Un grupo de monos en India atacó a un asistente de laboratorio y le arrebató un lote de muestras de sangre de pacientes positivos al nuevo coronavirus.

De acuerdo con información de las autoridades locales, el incidente ocurrió en el Meerut Medical College, en la capital del estado de Uttar Pradesh.

Reuters reporta que el Dr. S. K. Garg, un alto funcionario de la universidad comentó que “los monos tomaron las muestras de sangre de cuatro pacientes con COVID-19 y huyeron…tuvimos que tomar sus muestras de sangre nuevamente”.

Según varios reportes, uno de los primates fue visto en un árbol masticando una de las muestras.

Hasta el momento no está claro si los animales derramaron las muestras de sangre sin embargo las personas que viven en el área, temen una mayor propagación del virus.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2

— Ishita Bhatia (@IshitaBhatiaTOI) May 29, 2020