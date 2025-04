La Santa Sede confirmó que el esperado cónclave para elegir al nuevo papa comenzará el próximo 7 de mayo, tras la decisión tomada este lunes durante la quinta Congregación General de los cardenales en Roma. La Capilla Sixtina, ubicada en el corazón del Vaticano, cerrará sus puertas a los visitantes mientras se lleva a cabo este solemne proceso, confirmó en un comunicado la Santa Sede.

El término “cónclave” se refiere a la reunión secreta de los cardenales electores para elegir al próximo Pontífice. Durante el cónclave, los cardenales y algunos asistentes autorizados son aislados del mundo exterior en instalaciones dentro del Vaticano. El secreto de este evento es absoluto, y solo un papa tiene la autoridad para permitir que se hable de lo ocurrido dentro del cónclave.

The conclave to elect a new Pope will begin on May 7 according to the Holy See Press Office.

The Cardinals present in Rome made the decision on Monday at their fifth General Congregation.

The conclave will take place in the Vatican’s Sistine Chapel, which remain closed to… pic.twitter.com/3eYiPof4uu

— Vatican News (@VaticanNews) April 28, 2025