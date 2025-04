Del 26 de abril al 3 de mayo, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) llevará a cabo la Primera Semana Nacional de Vacunación 2025 en todos los Centros de Salud del estado, en un horario de las 8:30 a las 14:30 horas.

En esta jornada se aplicarán vacunas de forma gratuita a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y embarazadas; el objetivo es proteger a la población contra enfermedades prevenibles por vacunación como poliomielitis, sarampión, tuberculosis, tétanos, rubéola y neumonía, entre otras.

Para niñas y niños menores de un año, se aplicarán vacunas contra la tuberculosis (BCG); la vacuna contra la hepatitis B, en los primeros siete días de vida; la hexavalente acelular a los 2, 4 y 6 meses de edad, así como el refuerzo a los 18 meses; también se administrarán las vacunas contra rotavirus y neumococo a los 2 y 4 meses de edad.

En el caso de niñas y niños menores de cinco años, se aplicará la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) a los 12 y 18 meses; el refuerzo contra neumococo a los 12 meses; y la vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos (DPT), a los cuatro años de edad.

Para niñas y niños de entre uno y nueve años que no hayan recibido dosis previas, se aplicarán las vacunas SRP y DPT, según corresponda.

En adolescentes, se administrará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano a niñas y niños que cursen el quinto grado de primaria, así como a quienes tengan 11 años y no estén escolarizados. También se aplicará el refuerzo contra tétanos y difteria; la vacuna contra sarampión y rubéola (SR) para quienes tengan entre 10 y 19 años de edad y no cuenten con esquema completo contra estas enfermedades; y la vacuna contra hepatitis B, a partir de los 11 años si no tienen antecedentes vacunales o presenten factores de riesgo.

En adultos de 20 a 50 años se aplicará el refuerzo contra tétanos y difteria; la vacuna contra sarampión y rubéola para personas de entre 20 y 39 años que necesiten iniciar o completar su esquema; y la vacuna contra hepatitis B al personal de salud o a quienes presenten factores de riesgo.

Para personas adultas mayores de 60 años, se aplicará la vacuna contra neumococo.

Durante el embarazo, a partir de la semana 20 de gestación, se aplicará la vacuna que protege contra tétanos, difteria y tos ferina (TDPA).

Finalmente, al personal de salud de entre 20 y 39 años de edad se le aplicará la vacuna contra sarampión y rubéola (SR).

El ISSEA hace un llamado a toda la población a acudir a su Centro de Salud más cercano con su Cartilla Nacional de Vacunación, para recibir el biológico correspondiente de forma gratuita.

La vacunación oportuna previene enfermedades y es responsabilidad de todas y todos contribuir a una sociedad más protegida y saludable.