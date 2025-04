Dos personas fallecieron y seis resultaron heridas tras un tiroteo este jueves 17 de abril en la Universidad Estatal de Florida, en el sur de Estados Unidos, informaron las autoridades.

Cinco personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala, al igual que el atacante, quien es el hijo de una adjunta del departamento del sheriff del condado de Leon, en donde se encuentra el centro educativo.

“El atacante tiene 20 años. Desafortunadamente, su hijo tuvo acceso a una de sus armas, y fue una de esas armas que encontramos en la escena”, precisó el sheriff de Leon, Walt McNeil, quien elogió el trabajo de su subalterna.

Según el jefe policial, no “sorprende” que haya tenido acceso a las armas. Las autoridades detallaron que las dos víctimas mortales no eran alumnos de la casa de estudios.

El presidente Donald Trump, interrogado por periodistas en la Casa Blanca, dijo que el incidente era “una pena”. Es “un hecho horrible que situaciones como estas pasen”, agregó.

La Universidad Estatal de Florida, que alberga a más de 40,000 estudiantes, canceló las clases hasta el viernes y los eventos deportivos del fin de semana debido a la tragedia.

Durante los hechos, el centro educativo alertó en sus redes sociales a los alumnos del tiroteo y les instruyó a buscar donde refugiarse.

El asunto inundó las redes sociales estadounidenses, con personas compartiendo algunas de las imágenes que marcaron al campus este jueves: policías al acecho y estudiantes con las manos en alto desalojando el campus.

Los tiroteos masivos son comunes en Estados Unidos, donde el acceso a las armas está amparado por la Constitución. A pesar de que la opinión pública apoya la aplicación de controles más estrictos para las armas de fuego, no hay acción política en esta dirección.

This is a Emergency Message for Florida State University Tallahassee Campus.

Continue to shelter in place. Police have responded to an active shooter call at the Student Union. Stay alert for more information.

Persons in need of immediate emergency ass

