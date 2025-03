El Congreso de Aguascalientes no acatará el exhorto emitido por la Cámara de Diputados para revertir la reducción del plazo de interrupción legal del embarazo de 12 a 6 semanas, aseguró la diputada Alma Hilda Medina Macías, del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Medina Macías subrayó que, al tratarse de un exhorto y no de una orden judicial, el Legislativo local no está obligado a atenderlo.

“Un exhorto es una invitación, pero nosotros, como poder autónomo, solo lo vamos a escuchar, no lo vamos a atender”, declaró.

Añadió que la legislación vigente en Aguascalientes se mantendrá sin cambios mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no emita una sentencia en contra de la reforma aprobada en diciembre de 2023.

Y es que en 2024, al menos 19 legisladores dieron su aprobación para reformar el Código Penal de Aguascalientes, y reducir de 12 a 6 el número de semanas de gestación en las que está permitida la interrupción legal del embarazo.

“El plazo de 6 semanas seguirá vigente mientras la Suprema Corte no haga otra sentencia (…) como grupo mayoritario no lo vamos a atender, no es nuestro tema”, reiteró.