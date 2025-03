El sociólogo e investigador del Conahcyt, Edgar Guerra Blanco, advirtió que hay porosidad de las fronteras estatales, lo que puede conllevar a la expansión de la delincuencia organizada.

“La delincuencia organizada no se rige por criterios político-administrativos (…) las redes y las cadenas de los mercados ilícitos y de criminalidad se van extendiendo y no importan municipios, no importan estados, no importan países”, explicó.