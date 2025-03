La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, descartó que el ataque y asesinato de tres mujeres en la zona del Malecón del Río este relacionado a la extorsión.

Y es que el miércoles poco después de las 19 horas, un grupo de hombres armados dispararon en un inmueble ubicado en el Malecón del Río, conocido como “El Bordo”. En el lugar asesinaron a tres mujeres jóvenes que presuntamente eran trabajadoras sexuales.

Indicó que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de Justicia. Aprovechó para lamentar y condenar el hecho.

“¿Reportes de extorsión en esa zona? Que yo tenga de conocimiento no, sólo por el sonido, cosas como suceden en algunas colonias por la propia convivencia (…) Me da mucha pena, pero no podemos dar a conocer de manera pública que se tiene, lo que se hace es que se pone a disposición de la fiscalía”.

La alcaldesa recalcó que están colaborando con la Fiscalía General de Justicia para que no quede impune.

Destacó que los operativos en la zona van a permanecer pese a que es una zona donde sólo se reportan conflictos vecinales.

“Hemos estado en colaboración con la fiscalía para poder poner los elementos para la parte de la investigación (…) Tenemos operativos en varias y siempre hay muchas cosas por hacer mejorar todos los días. Si hay algo que se tenga que reforzar se estará reforzando, pero hay operativo”, agregó