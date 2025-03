Valeria Mariaud es primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México, un puesto de gran prestigio en el ballet que se otorga a quien demuestra una habilidad técnica sobresaliente, gran capacidad artística y un dominio total de esta disciplina.

Ser primera bailarina no es solo un logro en el escenario, sino un constante desafío personal, pues implica interpretar los papeles principales, liderar con el ejemplo, inspirar a compañeros y, sobre todo, tener la dedicación absoluta que el ballet requiere.

Aunque este puesto pareciera estar destinado, Valeria lo consiguió en 2024, a los 23 años, gracias a su esfuerzo y compromiso, y lo que la danza le ha dado ha sido un reflejo de todo lo que ella le ha entregado.

“Empecé con el ballet muy chiquita y fue un poco para hacer una actividad con mis primas y mi hermana, fue algo natural”, comenta en entrevista con Newsweek en Español. Desde los cinco años comenzó a bailar sin imaginar que ese simple pasatiempo marcaría su vida para siempre, pues nunca se detuvo. A los nueve años, el maestro de Valeria vio algo especial en ella y sugirió a su madre que tenía potencial. Entonces decidió seguir un camino más serio e ingresó en el Centro Nacional de las Artes a los diez años, un paso que marcó el inicio de su carrera profesional.

Hablar de su ascenso a primera bailarina, el sueño que la acompañó desde que era estudiante, la llena de emoción. “Ser primera bailarina era un sueño que tenía desde que era niña. Cuando las miraba en obras como El cascanueces, en las que yo participaba siendo pequeña, siempre pensaba en que un día yo quería ser como ellas”, cuenta Valeria, originaria de la Ciudad de México.

Desde entonces empezó a esforzarse todos los días por cumplir ese sueño. Después de ocho años, mil retos y roles diferentes que tuvo que interpretar, la recompensa llegó. Para ocupar el lugar de primera bailarina, los maestros miran el esfuerzo e interés y deciden darles oportunidades a ciertos estudiantes, aquí es cuando las bailarinas deben aprovecharlas al máximo.

Cuando pensamos en ballet, la imagen que aparece en nuestra mente suele ser la de una bailarina esbelta y elegante. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Las exigencias físicas, estéticas y emocionales del ballet pueden llegar a ser abrumadoras, y en muchos casos estas se refuerzan al habitar un cuerpo femenino. Al ser este un espectáculo, el cuerpo deja de ser solo una herramienta y pasa a ser algo que es constantemente juzgado, lo que suma así un peso extra a su desempeño.

Además de la disciplina física, Valeria subraya la importancia de la fortaleza mental. “El ballet es un estilo de vida que decides vivir, entonces tienes que aceptar que tu vida se dedicará cien por ciento a la danza. Vivimos para la danza. Esto implica que sacrifiques tiempo, vida personal, estar con tu familia, tener más vida fuera del ballet… pero creo que si haces lo que te gusta no se siente como un sacrificio”.

La presión constante y la competencia feroz que se viven en el ballet también requieren un manejo cuidadoso de las emociones. “Desde que eres muy niña tú tienes que entrar a escoger que lo que harás casi el resto de tu vida; desde que eres pequeña el ballet es muy de gustarle al público, entonces todo el tiempo tienes que estar gustándole a la persona, que te digan como te ves. Todo esto va jugando un rol en tu mente donde tienes que ser suficiente, tienes que ser la mejor, y ese tipo de cosas que obviamente juegan en contra si no tienes fuerza mental”.

Por todo ello, a lo largo de su carrera Valeria ha tenido acompañamiento profesional para gestionar el estrés y la ansiedad generados por la constante exposición y la autocrítica. Además, se suma el apoyo de su gente fuera del mundo de la danza, como su familia, amigos y pareja.

“Tener gente fuera de aquí me ayuda a no clavarme tanto en las situaciones. Me ayuda a recordar que yo vivo y bailo para mí porque me gusta”, explica.