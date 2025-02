El pasado fin de semana, Ciudad de México vibró con el Electric Daisy Carnival (EDC) 2024, uno de los festivales de música electrónica más esperados del año. Entre los artistas más destacados estuvo el DJ y productor musical Steve Aoki, quien sorprendió al público mexicano con un set que incluyó temas icónicos de la cultura nacional.

Durante su presentación, Aoki rindió homenaje a Paquita la del Barrio, quien falleció recientemente a los 77 años. El DJ mezcló el éxito “Rata de dos patas”, desatando la euforia entre los asistentes. Además, presentó un remix de “La Chona”, un clásico del grupo Los Tucanes de Tijuana, y cerró su tributo con “El Rey”, mientras una enorme bandera de México se proyectaba en las pantallas del escenario.

Sin embargo, el show no estuvo exento de polémica. Un video viral en redes sociales mostró cómo el público abucheó la aparición de Ángela Aguilar en las pantallas durante la presentación de Aoki. La cantante, que ha enfrentado críticas en los últimos años debido a diversas polémicas, recibió comentarios negativos por parte de los asistentes.

Mientras algunos fanáticos lamentan su partida en redes sociales, otros han impulsado a la veracruzana a debutar en la semana de su deceso en el puesto número 2 del Spotify Viral 100 Chart de Estados Unidos. Lo más sorprendente es que “Rata de dos patas” ha logrado superar a reconocidos artistas internacionales como Kendrick Lamar y Lady Gaga en la lista de canciones virales.

Paquita La Del Barrio’s “Rata De Dos Patas” debuts at #2 on the US Spotify Viral 100 chart, the top new entry. pic.twitter.com/zi747zgf0B

— chart data (@chartdata) February 21, 2025