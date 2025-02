La superestrella colombiana Shakira canceló su concierto del domingo en Lima después de ser hospitalizada debido a una afección abdominal, según informó la propia cantante.

SHAKIRA ES HOSPITALIZADA

Shakira compartió un comunicado en sus cuentas de Instagram y X el domingo por la tarde, en el que explicó que está hospitalizada y que los médicos le indicaron que no estaba en condiciones de actuar. “Estoy muy triste por no poder subir al escenario hoy. He estado profundamente emocionada y entusiasmada por reunirme con mi querido público peruano”, dijo.

La cantante llegó a Perú el viernes por la noche, donde tenía programadas presentaciones para el domingo y lunes. El país es la segunda parada de su gira latinoamericana, Las Mujeres Ya No Lloran, después de dos noches en Brasil la semana pasada. Los fans latinos le han dado una cálida bienvenida, congregándose en los aeropuertos para recibirla.

Gracias por este recibimiento tan emotivo Lima!! ❤️ pic.twitter.com/KCtcYtvTwh — Shakira (@shakira) February 15, 2025



“¡Gracias por tan emotiva bienvenida, Lima!”, publicó el sábado en Instagram.

En su comunicado, Shakira expresó su esperanza de recuperarse pronto. “Mi plan es presentar este show lo antes posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha”, afirmó.

SE FILTRA VERSIÓN DE SU ALTA

La estrella colombiana del pop Shakira recibió el alta médica después de haber sido hospitalizada el sábado en Lima debido a dolores abdominales, informó la prensa peruana el lunes.

De 48 años y una de las principales figuras latinas de la música, Shakira debió cancelar el concierto que tenía previsto en Lima el domingo, a raíz de su sorpresivo ingreso a una clínica privada del distrito turístico de Miraflores.

La colombiana fue dada de alta la noche del domingo, de acuerdo a varios medios peruanos.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma”, escribió Shakira en sus redes sociales el domingo.

Sin referirse al actual estado de la artista, Masterlive, la empresa encargada de sus presentaciones en Lima, aseguró que está “en coordinación” con el equipo de Shakira para confirmar la realización del segundo concierto programado para la noche de este lunes.

UNA GIRA AMBICIOSA

La gira actual ha sido un éxito total en la región. En el caso de México ha roto un récord de citas en la capital mexicana, al ofrecer siete recitales en el Estadio GNP Seguros (Antes Foro Sol), el recinto podrá albergar hasta 455 mil espectadores para su serie de conciertos. Además de tener dos shows programados en Monterrey y Guadalajara respectivamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)



La cantante está de gira promocionando su último álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, en el que convierte en música su mediático divorcio. El disco incluye el éxito global Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y ganó el premio al Mejor Álbum de Pop Latino en los Premios Grammy 2024 a principios de este mes.

La gira de Shakira continuará por las Américas para finalmente terminar en Canadá y Estados Unidos en mayo, donde ofrecerá una serie de conciertos hasta junio. N

