En reunión secreta, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, dio a conocer la quinteta de aspirantes que se enviará al Ejecutivo Estatal y de la cual se designará a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los perfiles designados, son los siguientes:

Juan José López Gómez: Ex director jurídico de la Secretaría de Administración.

Será este jueves (13/02/25), durante la sesión extraordinaria plenaria del Congreso Local, que la quinteta sea enviada al Poder Ejecutivo. A partir de entonces, la gobernadora será la responsable de determinar una terna de 3 aspirantes, entre quienes las y los legisladores elegirán a quien relevará a Jesús Figueroa Ortega al frente de la fiscalía.

Respecto al proceso, el vocal de la JUCOPO, Emmanuel Sánchez Nájera, detalló que aproximadamente una docena de personas, todas ellas capaces para afrontar el cargo, manifestaron su intención de contender, sin embargo, se tuvieron que elegir a los 5 mejores perfiles.

“Si bien no hay inscripciones como tal, hubo una cantidad importante de personas que manifestaron su interés, todos y todas con capacidad para conducir el encargo. En ese tenor, se puede decir que, aunque suene contradictorio, nos vimos en un problema positivo al tener bastantes perfiles de donde seleccionar, cerca de 12 aproximadamente” detalló.

Previo a aparecer en la lista, el aún secretario de seguridad estatal habló respecto a los constantes rumores y recomendaciones que lo colocan como el favorito para ser nuevo fiscal, manteniendo el discurso en el que afirma que él no ha levantado la mano para el cargo y que estará en el puesto en el que lo consideren necesario.

“Yo voy a ‘caer’ donde pueda servir mejor para el plan de seguridad y de justicia, donde la gobernadora decida que yo pueda seguir aportando a sus prioridades. Yo soy una persona institucional, esto es lo que me gusta y si me dan el privilegio de estar sirviendo en ello, lo haré donde ella decida” declaró.

Finalmente, el funcionario estatal dejó su futuro laboral en manos de la gobernadora Tere Jiménez, con quien presume, ha trabajado desde que se desempeñaba como presidenta municipal de Aguascalientes.

“Desde que la gobernadora me invitó a trabajar en los temas de seguridad y de justicia, he procurado dar lo mejor de mi experiencia y talento. Me quede yo acá o a donde tenga que ir en algún momento, siempre será bajo la instrucción de la ejecutiva del estado, mientras siga dando lo mejor de mí” dijo.