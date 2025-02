El rapero Kanye West ha generado controversia tras admitir que tiene “dominio” sobre su esposa, Bianca Censori, y defender su atuendo transparente en la alfombra roja de los Grammy. La noticia, difundida por el medio Page Six, ha desatado una ola de críticas y acusaciones de misoginia y abuso.

KANYE WEST Y SUS POLÉMICAS DECLARACIONES

En una serie de publicaciones en redes sociales, West abordó las especulaciones sobre si el revelador atuendo de Censori fue decisión suya o de ella. “Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación“, afirmó el rapero, de 47 años. Sus palabras han sido interpretadas como una admisión de control sobre su esposa, lo que ha provocado fuertes críticas de figuras públicas como Elizabeth Chambers y Meghan McCain. McCain calificó el comportamiento de West como “misoginia en su máxima expresión”, mientras que Chambers describió a Censori como una “rehén” y una “víctima”.

Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación

DEFIENDE EL ATUENDO TRANSPARENTE

West también respondió a quienes criticaron la vestimenta de su esposa, calificándolos de “tontos” e “idiotas”. “Ella se ha vestido desnuda durante dos años. Ahora, de repente, se ha convertido en un truco publicitario. Todas las perras del planeta desearían tener su valentía, su cuerpo, su acceso al dinero y un marido que apoyara su expresión personal”, escribió el artista en redes sociales.

La polémica se intensificó después de que un lector de labios consultado por el Daily Mail afirmara que West instruyó a Censori a “hacer una escena” quitándose la ropa de abrigo durante la gala. Esto ha incrementado las especulaciones sobre el nivel de control que el rapero ejerce sobre ella.

WEST RESPONDE A SUS DETRACTORES

A pesar de la controversia, West ha continuado defendiendo a su esposa y su atuendo. En declaraciones a TMZ, el rapero celebró “haber ganado los Grammy” y elogió la “fuerza” de Censori, a quien describió como “inteligente, talentosa, valiente y sexy”.

El escándalo en torno a Kanye West y Bianca Censori sigue generando reacciones en redes sociales y en la opinión pública, consolidando al rapero como una de las figuras más polémicas del momento. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: