La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, reconoció que el presupuesto este año tuvo cambios, pero es porque está pensado en la gente.

“Los empresarios el mismo día de ayer se reunieron con la secretaria Cristina y por supuesto estamos impulsando la exportación a través de la Secretaría de Economía, la Innovación y la Tecnología” afirmó.

Y es que ayer, el Consejo Coordinador Empresarial de León evidenció que el Presupuesto de Egresos Estatal registró una reducción en dependencias enfocadas al desarrollo económico hasta de un 18 por ciento, mientras que hay un incremento en programas de apoyos sociales de 65 mil millones de pesos.

Ante esto, la gobernadora negó una ruptura con el sector empresarial de León. Y agregó que sólo piensan diferente en temas como el desarrollo de la gente.

“Yo lo que creo es no debemos desacostumbrarse a pensar diferente, pareciera que para tener unidad hay que pensar siempre igual y eso es un error, yo siempre creo en el trabajo con la sociedad civil organizada, con todas, no sólo las cámaras, pero no hay ninguna ruptura, solamente que pensamos diferentes en temas fundamentales como el desarrollo de nuestra gente”.

Muñoz Ledo dijo que ayer los empresarios se reunieron con la titular de la Secretaría de Economía de Guanajuato, Cristina Villaseñor Aguilar.

La gobernadora recalcó que el compromiso de su administración es el empuje de la gente que menos tienen y que han sido rezagados de manera histórica.

“Hubo cambios, pero estamos fortaleciendo esa parte de manera importante, pero tampoco voy a negar porque es una convicción que mi compromiso está con la gente, el empuje de toda la administración estará en apoyar a aquellos que menos tienen, ese ha sido mi compromiso y no tengo porque negarlo. Por supuesto que tiene un enfoque social y así va a seguir siendo porque lo que queremos es llegar a aquellos que históricamente han sido rezagados”.

Finalmente, la gobernadora dijo que siempre cree en el trabajo con la sociedad civil organizada y no hay ruptura.