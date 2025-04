Por primera vez desde su ausencia en la investidura presidencial de Donald Trump en enero de 2017, la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, explicó públicamente los motivos personales detrás de esa decisión. Lo hizo durante una emotiva intervención en el pódcast IMO (In My Opinion), que conduce junto a su hermano Craig Robinson.

LAS RAZONES DE MICHELLE

“Fue algo difícil. Tuve que engañarme a mí misma para no hacerlo, y empecé por no tener nada que ponerme”, reveló la abogada y escritora. Según relató, pidió expresamente a su equipo que no le prepararan vestimenta alguna para la ceremonia, evitando así cualquier posibilidad de asistir. “Es muy fácil hacer lo que se supone que es correcto”, añadió con franqueza, dejando claro que priorizó su bienestar emocional.

Fue algo difícil. Tuve que engañarme a mí misma para no hacerlo, y empecé por no tener nada que ponerme

Aunque su esposo, el expresidente Barack Obama, sí asistió a la ceremonia de investidura del republicano, Michelle optó por no acompañarlo, una decisión que desató especulaciones sobre el estado de su matrimonio. “La gente no creía que tuviese otros motivos y asumieron que mi matrimonio se estaba desmoronando”, dijo entre risas, aludiendo a los rumores que circularon en redes sociales y medios de comunicación.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE MARCA SU LÍNEA

La exprimera dama también se refirió a su ausencia en el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter, al que sí asistieron figuras como Donald y Melania Trump, Bill y Hillary Clinton, y George y Laura Bush. Su decisión de no estar presente junto a su esposo en estos actos públicos fue interpretada en algunos sectores como un distanciamiento personal y político, críticas que ella calificó como “burla y juicio injustificado”.

“Sólo trataba de tomar las riendas de mi vida”, expresó Michelle Obama, subrayando que cada decisión fue tomada desde un lugar de introspección y autenticidad.

ENFRENTANDO LAS CRÍTICAS CON FIRMEZA

A lo largo del pódcast, la exprimera dama abordó el escrutinio público al que sigue estando expuesta, especialmente cuando toma decisiones que se salen del protocolo político tradicional. “La gente siempre espera que hagas lo que es políticamente correcto, incluso si va en contra de lo que necesitas como persona”, reflexionó.

Con estas declaraciones, Michelle Obama no solo pone fin a años de especulaciones, sino que reafirma su compromiso con hablar desde la experiencia personal, una constante en su trayectoria pública desde que dejó la Casa Blanca.

La revelación ha generado un amplio debate sobre el rol de las primeras damas, el derecho a la autonomía personal y el peso simbólico de sus apariciones públicas. Mientras tanto, en redes sociales, miles de usuarios han expresado su apoyo a Obama por su honestidad y coherencia. N

