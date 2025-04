La NBA impuso una multa de 50,000 dólares al escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, por “uso de lenguaje inapropiado y un gesto obsceno dirigido a un aficionado”, según informó la liga este martes a través de un comunicado oficial.

Este nuevo castigo eleva el monto total de sanciones económicas contra el joven jugador a 370,000 dólares en la temporada 2024-2025, cifra que lo posiciona entre los jugadores más multados del año.

El incidente ocurrió al final del tercer cuarto durante el triunfo de los Timberwolves por 117-95 sobre Los Angeles Lakers, en el primer juego de la serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste. De acuerdo con el reporte de la NBA, Edwards respondió con una palmada y un gesto obsceno hacia un fanático que abucheaba a su compañero de equipo, Rudy Gobert.

Shams: NBA fines Anthony Edwards $50K for directing profane language toward crowd on Saturday.pic.twitter.com/fGKYevuuoh

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 22, 2025