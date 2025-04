En un gesto cargado de simbolismo y conexión espiritual con el pueblo mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un video inédito del papa Francisco, recientemente fallecido, en el que el Pontífice expresa su profunda admiración por la Virgen de Guadalupe, destacándola como un pilar espiritual del pueblo mexicano.

Durante un evento público, Sheinbaum compartió el mensaje audiovisual que, según explicó, le fue enviado por una persona cercana. Aunque confesó haber dudado inicialmente sobre si compartirlo por su contenido religioso, decidió hacerlo por el mensaje final que, dijo, es “muy bonito” y significativo para millones de mexicanos.

“Les voy a poner un video inédito del Papa Francisco, me lo envió una persona, a los mexicanos y a las mexicanas. Tenía mis dudas porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita. Esto va al Papa Francisco y al pueblo de México, y particularmente a las y los católicos”, explicó la mandataria.

“LA GUADALUPANA, LA MADRE DE DIOS POR QUIEN SE VIVE”

En el video, el Papa Francisco rememora sus visitas a México, una como Pontífice y otra en un congreso anterior. “Cuando estuve como Papa, lo que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando a la Guadalupana. Se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta”, relata Francisco con nostalgia.

📹 #Video | “Ustedes mexicanos tienen una gran suerte”: Claudia Sheinbaum sorprendió a los mexicanos al presentar un video inédito del papa Francisco durante su conferencia matutina. https://t.co/TPFlBhg4jb pic.twitter.com/zZ5WLBiT76 — Milenio (@Milenio) April 25, 2025

El mensaje continúa con una exhortación directa al pueblo mexicano:

“Ustedes mexicanos tienen una gran suerte: la señora, la Guadalupana, la madre de Dios por quien se vive. No lo olviden, recurran a ella”.

Con una sonrisa, el Papa concluye con una frase que resuena con fuerza en el sentir popular:

“Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios. Sigan siendo guadalupanos. Que Dios los bendiga”.

UN MENSAJE QUE TRASCIENDE LO RELIGIOSO

La difusión de este video no sólo refuerza la histórica devoción del pueblo mexicano por la Virgen de Guadalupe, sino que también subraya la conexión emocional del Papa Francisco con México. En un país donde el 77.7% de la población se identifica como católica, según datos del INEGI, el mensaje adquiere una relevancia espiritual y cultural profunda.

Con esta acción, Claudia Sheinbaum no sólo rinde homenaje al Pontífice argentino, sino que también conecta con un símbolo nacional que ha acompañado a generaciones de mexicanos: la Virgen de Guadalupe, emblema de fe, esperanza y unidad, emblemático desde la gesta de la independencia de la nación. N

