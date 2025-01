Para garantizar la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la normatividad municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un mega operativo integral de revisión a unidades de transporte público, taxis y motociclistas.

En total se aplicaron 28 infracciones a motociclistas y operadores del transporte público por falta de documentación y algunos otros conceptos establecidos en los reglamentos municipales, además se aseguraron armas blancas en vehículos de alquiler.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, señaló que la instrucción es verificar que cuenten con la documentación en regla y descartar situaciones irregulares. En el caso de motociclistas explicó que además de la documentación, también deben portar el caso, no viajar más de dos personas a bordo y no exceder los límites de velocidad.

Se revisaron 25 unidades del transporte público, de las cuales 12 resultaron con infracción por distintos conceptos como: llevar vidrios polarizados, no entregar boletos a los usuarios, falta de póliza de seguro, no portar el uniforme y por no estar en condiciones óptimas para operar.

En el caso de los motociclistas fueron 37 inspeccionadas de las cuales tres fueron aseguradas porque los conductores no pudieron acreditar la propiedad de las mismas al no presentar ninguna documentación y 13 fueron infraccionados por falta de casco o algún documento.

En el operativo Taxi Seguro se revisaron 13 unidades, en dos de ellas se aseguraron armas blancas por parte de la Policía

Municipal.

En el operativo de revisión integral participaron elementos de la Policía Vial, de Transporte y de la Policía Preventiva.

Las infracciones van desde los 565 pesos hasta los más de 16 mil pesos la más alta.