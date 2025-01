Alejandra Ceccopieri, una joven médico de Reynosa, Tamaulipas, decidió protestar frente a la agencia automotriz MG Reynosa tras adquirir una camioneta en noviembre de 2023 que presentó fallas desde el primer día y no recibió solución por parte de la empresa.

La camioneta, adquirida el 24 de noviembre de 2023, dejó de funcionar al día siguiente y fue ingresada al taller de la agencia. Entre los problemas reportados estaban la falta de aceite de transmisión, daños en la caja de cambios y una pantalla que no funcionaba. A pesar de no poder usar el vehículo, Alejandra continuó pagando las mensualidades mientras exigía una solución.

Respuesta de la agencia y apoyo masivo en redes sociales

Tras meses de espera y la entrega de la camioneta reparada el 19 de diciembre de 2024, el vehículo volvió a presentar fallas el 30 de diciembre al comenzar a tirar aceite. Alejandra llevó su caso a redes sociales, donde su historia se viralizó, generando un masivo apoyo ciudadano.

Manifestación con música, comida y solidaridad comunitaria

La protesta que se llevó a cabo frente a la agencia durante la noche del 17 de enero se transformó en un evento sin precedentes. Personas de diversas comunidades se unieron llevando:

Grupos musicales : norteños, mariachis y asociaciones de motociclistas amenizaron el ambiente.

: norteños, mariachis y asociaciones de motociclistas amenizaron el ambiente. Suministros : farmacias locales enviaron agua, suero y medicamentos.

: farmacias locales enviaron agua, suero y medicamentos. Alimentos : negocios locales donaron tacos, barbacoa y comida para todos los asistentes.

: negocios locales donaron tacos, barbacoa y comida para todos los asistentes. Comodidades: familias llevaron sofás, almohadas y cobijas para apoyar a Alejandra durante la noche.

El boulevard Hidalgo, donde se encuentra la agencia, se convirtió en el epicentro de una manifestación solidaria, mostrando el respaldo de la comunidad hacia Alejandra y su lucha por justicia.

Exigen solución inmediata de la agencia MG Reynosa

Alejandra permanece firme en su protesta, exigiendo a MG Reynosa que le ofrezca una solución definitiva, ya sea la reparación total del vehículo, un reemplazo o la devolución de su dinero.

“Yo lo que les estoy pidiendo es que me cancelen el contrato y me regresen lo que yo pagué. Sin embargo, el representante legal de la agencia se negó rotundamente, incluso acusando falsamente a las personas que me apoyan de dañar propiedad privada. Esto no es cierto, en ningún momento hemos roto ningún vidrio ni causado ningún daño a las unidades que están de exhibición, todo está intacto, y nosotros estamos aquí de manera pacífica expresando nuestra inconformidad”, expresó Alejandra.

La manifestación dado su tamaño llamó la atención de autoridades locales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mismos que instalaron un módulo frente a la agencia para que otras personas que pudieran tener quejas contra la concesionaria pudieran presentarlas. La Profeco también está recibiendo documentos para iniciar un proceso legal. Cuentan con que la primera audiencia se lleve a cabo en los próximos 10 días hábiles.

La comunidad continúa acompañándola, haciendo un llamado a la agencia para que cumpla con sus responsabilidades. N

