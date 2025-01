“Los derechos de las niñas y niños no deben depender del contexto en el que nacen o crecen. Todos merecen vivir en un entorno seguro y con las oportunidades que les permitan alcanzar su máximo potencial”, destacó Marisol Rosso, presidenta del Sistema DIF Estatal, al entregar la Guardería del Cereso No. 1.

Se trata de un espacio que cumple con las características necesarias para el cuidado y la atención de los pequeños, equipado con juegos didácticos, colchonetas, cunas, mesas y sillas infantiles, mesa de exploración pediátrica, portabebés y juguetes. Hay cuatro personas capacitadoras para la atención y cuidado de la guardería, con perfil en psicología y trabajo social.

Además, se cuenta con la atención de un nutriólogo, estimulación temprana y psicólogo por parte del Centro Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI). También se entregaron ocho actas de nacimiento a menores, en atención a su derecho de identidad.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, el desarrollo y el bienestar de los pequeños de nuestro estado de Durango. Por eso ponemos en marcha una acción fundamental para garantizar que las hijas e hijos de las mujeres que se encuentran en este centro, cuenten con un espacio adecuado para su desarrollo pleno”, manifestó Rosso Rivera.

Para el gobierno del Estado que encabeza Esteban Villegas Villarreal, es prioridad avanzar juntos hacia una sociedad más justa, equitativa y humana, en donde cada niña y cada niño puedan ser felices, con el valor del corazón de los duranguenses.

En Durango, desde 2018 se tiene la oportunidad de que los menores de cero a tres años puedan vivir con su mamá al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, aunque, hasta ahora no se contaba con un espacio propio para su desarrollo integral, sino que la pasaban en las celdas o en las áreas comunes. Además, el alimento y vestimenta corrían por cuenta de las madres, quienes no cuentan con las posibilidades para cubrir estas necesidades básicas.

“Nadie nos enseña a ser mamás. Todas venimos a aprender junto con los hijos y queremos que ustedes tengan la confianza de que como DIF Estatal vamos a estar al pendiente de que ellos estén bien al estar aquí a su lado o allá afuera con un familiar”, subrayó Marisol Rosso.

La guardería en el Cereso operará de 9 de la mañana a 12 de la tarde, a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), con una guía de alimentación sana y una atención integral que permitirá a los infantes hacer más amigable su transición al exterior.

Newsweek te recomienda continuar leyendo: Ponen en marcha pozo de agua en Lerdo: abastecerá a 11 mil 500 familias