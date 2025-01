La histórica rivalidad entre México y Argentina trascendió el ámbito futbolístico y alcanzó un nuevo nivel en el Mundial de la Kings League. Durante los Cuartos de Final, México eliminó a Argentina en un juego polémico que estuvo marcado no solo por las decisiones arbitrales, sino también por comentarios machistas hacia Alana Flores, presidenta del equipo mexicano, por parte del presidente del representativo argentino.

Polémica en el partido y el VAR como detonante

El partido se tornó caliente después de un gol anulado al Kun Agüero, que habría dado la ventaja a Argentina. Tras la intervención del VAR, se determinó una falta previa, desatando la furia de los argentinos. En medio del reclamo, la presidenta mexicana, Alana Flores, exclamó: “¡Te voy a comprar unos lentes!“

El machismo en la kings league. El presidente de argentina Markitos diciendo que le va comprar un seca platos a Natalia y Alana después de que anularan el gol del Kun. pic.twitter.com/9rVnTlslW6 — Gxl del Cuau (@gxldelcuau) January 9, 2025

Esta reacción fue suficiente para que el presidente argentino, conocido como Markitos, respondiera con comentarios misóginos que rápidamente causaron indignación: “¿Qué quiere la mexicana? Te voy a comprar una seca platos, eh, anda, dice que me quiere comprar unos lentes la mexicana.”

Reacciones contra el machismo

El incidente no pasó desapercibido, y figuras como Miguel Layún, exjugador del América y participante destacado en la Kings League para México, condenaron públicamente la actitud de Markitos. A través de su cuente de X (Antes Twitter), Layún expresó: “Lo de este video es absurdo, un tipo que le dice a una mujer que se vaya a lavar platos me parece lamentable. Crack, te aviso que tienes mamá, y que es patético que te pienses más que alguien. Debate sobre lo que es, no con una frase como la que tiras”. La misma presidenta del equipo mexicano reaccionó ante el comentario: “No tengo palabras me parece una falta de respeto en todos los sentidos”.

apenas veo esto, no tengo palabras me parece una falta de respeto en todos los sentidos. https://t.co/qaG5BMSUxg — Alanita ₊˚⊹♡ (@alanafloresf) January 9, 2025

México avanzó se quedó en Semifinales, pero la polémica sigue

Tras eliminar a Argentina, México se medirá contra Brasil en las Semifinales. Sin embargo, el partido quedó opacado por la controversia generada fuera del terreno de juego. Las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo hacia Alana Flores y críticas hacia los representantes argentinos por sus actitudes misóginas. El resultado favoreció a los de la “canarinha” dejando a los mexicanos fuera de la final ante Colombia.

TODO LISTO PARA EL ALLIANZ STADIUM 🔥#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/Z3boUmJ46m — Kings League InfoJobs Spain (@KingsLeague) January 10, 2025

¿Qué es la Kings League?

La Kings League surgió de una iniciativa entre el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, y el streamer español, Ibai Llanos, quienes anunciaron una liga conformada por 12 equipos de futbol 7 en la que participan exjugadores profesionales, streamers y personas que fueron reclutadas a través de redes sociales.

Cada semana hay un juego hasta alcanzar una etapa de eliminación directa (en el futbol mexicano se le conoce como Liguilla) para proclamar un campeón. Esa es la esencia, es lo mismo que un partido común, las reglas son bastante distintas, reporta Expansión.

Un llamado contra el machismo en el deporte

Este episodio evidencia que el machismo sigue siendo un problema en el deporte. Las palabras de Markitos no solo empañaron el evento, sino que también encendieron un debate sobre el respeto hacia las mujeres en roles de liderazgo deportivo.

La Kings League, con su creciente popularidad, debe ser un espacio que promueva valores de igualdad y respeto. Este incidente refuerza la necesidad de enfrentar actitudes que no tienen cabida ni en el deporte ni en la sociedad. N

